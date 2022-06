Maxwellovi zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah 20 let zapora

Ghislaine Maxwell je ameriško sodišče obsodilo na 20 let zapora. 60-letnica je delovala kot zvodnica zdaj že pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki je zlorabljal mlada, pogosto mladoletna dekleta. Maxwellova je na izreku kazni obžalovala prijateljevanje z Epsteinom, žrtvam pa se je opravičila.

icon-expand Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

60-letna Ghislaine Maxwell je med letoma 1994 in 2004 novačila mlada dekleta za svojega nekdanjega partnerja, pedofila Jeffreyja Epsteina. Slednji je nato dekleta – nekatera so bila stara komaj 14 let – na svojih posestvih v New Yorku, Floridi, Novi Mehiki in na zasebnem karibskem otoku spolno zlorabljal. Maxwellovo je porota spoznala za krivo že decembra, in sicer v petih od šestih točk obtožnice, danes pa je sledil še izrek kazni.

Njeni odvetniki so trdili, da je bila 60-letnica zgolj grešni kozel in žrtev medijskega lova na čarovnice, predlagali pa so največ petletno zaporno kazen. Tožilstvo je na drugi strani zahtevalo precej višjo kazen, in sicer med 30 in 55 let zapora.

icon-expand Ghislaine Maxwell ob izreku kazni FOTO: AP