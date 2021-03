Nove obtožbe proti Ghislaine Maxwell zaradi spolne trgovine z mladoletnico

Britanki Ghislaine Maxwell, ki se je znašla na zatožni klopi zaradi domnevne pomoči Jeffreyju Epsteinupri spolni zlorabi mladoletnih deklet, grozita še dve dodatni obtožbi. Obtožnica, ki je bila v ponedeljek vložena na zvezno sodišče na Manhattnu, razkriva novo tožnico, identificirano le kot "mladoletna žrtev 4". Časovni okvir njene domnevne pomoči Epsteinu pa se je s tem podaljšal za sedem let, z njim naj bi tako sodelovala od leta 1994 do 2004, razkrivajo sodni dokumenti.

Z novo "mladoletno žrtvijo 4" sta povezani dve novi obtožbi, zarota o spolni trgovini z ljudmi ter trgovina z mladoletnim dekletom za spolne namene, povzema Guardian. Novo žrtev naj bi "rekrutirala, da bi Epsteinu nudila seksualne masaže", za katere so on ali njegovi prijatelji plačevali. Maxwellova je četrto žrtev v obtožnici domnevno spoznala leta 2001 na Epsteinovem domu, ko je bila žrtev stara zgolj 14 let, kasneje pa se je z njo večkrat srečala. Med temi srečanji, ki so trajala do leta 2004, pa jo je"nagovarjala k spolnim odnosom z Epsteinom".Prav tako naj bi Epstein in Maxwellova nagovarjala žrtev, naj rekrutira tudi druga dekleta za nudenje spolnih uslug. In res naj bi, kot trdijo v obtožnici, pripeljala več mladoletnih deklet v floridsko domovanje Epsteina.

Maxwellova je bila aretirana lansko poletje, vse obtožbe vztrajno zanika.