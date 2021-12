Ena izmed (številnih) žrtev: Maxwellova je še hujša od Epsteina. Je hudičeva desna roka

Virginia Giuffre, domnevna žrtev spolnih zlorab Epsteina in Maxwellove, je za tuje medije razkrila svojo zgodbo. Kot piše Guardian, Giuffrova pravi, da sta ji Maxwellowa in Epstein ukradla del otroštva, ki ga ne bo nikoli mogla dobiti nazaj.

Ena izmed njunih žrtev, ki sicer ni pričala na sodišču, je opisala, da sta z dekleti manipulirala s pomočjo mešanice šarma in moči. Epstein je imel namreč pomembne prijatelje na pozicijah moči, kot je recimo princ Andrew, ki ga je prav tako obtožila za seksualno zlorabo in je dekleta prepričal, da ima popoln nadzor nad lokalno policijo in jih tako zastraševal.

Kot smo poročali, je newyorška porota v sredo nekdanjo pomočnico milijarderja Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell spoznala za krivo petih od skupaj šestih točk obtožnice zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. 60-letnici grozi do 65 let zapora, datum izreka kazni pa še ni določen.

A namesto začetka, ki si ga je želela, je bil to uvod v grozljivo trpljenje, piše Guardian. Kot je pripovedovala, je Maxwellowa izkoriščala svoje ženske čare, da je pridobila njeno zaupanje. Prevara je zato še bolj boleča, saj sem naivno padla v njune kremplje, pripoveduje: "Videti je prefinjeno in prav nič zastrašujoče."

Kot opisuje, je Maxwellova opazila, da bere knjigo o masaži in je ta podatek izkoristila zato, da je pridobila njeno zaupanje s pogovorom o masaži in njenih ambicijah. "Predatorji iščejo ranljive in ko ugotovijo, kaj ti hočejo, jim obljubijo sanje. Kletke in verige so različnih oblik in velikosti. Nista me zavezala na radiatorje ali kaj podobnega. Moji okovi so bili bogastvo Epsteina in Ghislaine ter vplivni ljudje, ki sta jih poznala."

Maxwellovo je imenovala "hudičeva desna roka" in dodala: "Vsekakor je slabša od Epsteina. Uporabila je svoj ženski šarm, duhovitost, nasmeh, da bi bila videti kot nekdo, ki mu lahko zaupaš ... Zame je bolj zlobna kot Epstein. Kar je Ghislaine naredila mnogim od nas, je neoprostljivo."

Spomnimo

Porota jo je spoznala za krivo spodbujanja mladoletnic k potovanjem za nezakonite spolne odnose, sodelovanja v zaroti za ta namen, prevoza mladoletnic za ta namen, sodelovanja v zaroti za spolno trgovino in laganja pod prisego. Epstein je začel v 90. letih prejšnjega stoletja spolno zlorabljati mladoletnice, nekatere stare 14 let, in štiri žrtve so bile priče na sojenju Maxwellovi.