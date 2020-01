Ghosn v Bejrut pobegnil z najetim letalom in skrit v kovčku za glasbilo

Podjetje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFPpojasnilo, da je decembra ena od njihovih strank rezervirala let iz Dubaja v Osako in iz Osake v Istanbul, druga stranka pa let iz Istanbula v Bejrut. Letali, s katerima so opravili navedene lete, nista v njihovi lasti, temveč so ju zgolj upravljali.

"Najema na prvi pogled nista bila medsebojno povezana. Ime gospoda Ghosna ni navedeno v dokumentaciji nobenega od teh letov. Ko pa smo izvedeli, da je najem koristil Ghosn in ne uradno navedeni potniki, smo sprožili notranjo preiskavo in vložili kazensko ovadbo,"so navedli v podjetju. Pozvali so k podrobni preiskavi vseh, ki so Ghosnu pomagali pri letu v Libanon.