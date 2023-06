'Gibanje Svoboda z roko v roki s stranko SDS zmanjšuje demokratične pravice'

Na te spremembe se je že odzvala VESNA – zelena stranka, iz katere so sporočili, da lahko taka sprememba resno ogrozi delovanje neparlamentarnih strank ter demokracijo v Sloveniji. "Napovedana ukinitev financiranja neparlamentarnih strank je povsem nedemokratičen ukrep, s katerim si želijo trenutne parlamentarne stranke zagotoviti večno premoč v slovenskem političnem prostoru ter na nepošten način preprečiti prodor novih strank v parlament," so zapisali v izjavi za javnost.

Po poročanju Dela se obeta sprememba Zakona o političnih strankah, kar pa vsem strankam ni najbolj pogodu. Osnutek sprememb zakona naj bi bil že pripravljen, prvi posamezni sestanki so že opravljeni, nekaj pripomb sta pripravili tudi SDS in NSi. A osnutek je pripravljen tako, da dodatno povečuje znesek financiranja dveh največjih strank, male parlamentarne stranke bodo ostale na istem, do izgube pa to privede zunajparlamentarne stranke.

Kot so še dodali, se sprašujejo, ali bo omejitev demokracije le na "izbrane" res tista tema, ki bo dokončno povezala celo Gibanje Svoboda in SDS, ki bosta po spremenjeni zakonodaji pridobili največ davkoplačevalskega denarja. To načrtovano spremembo so v stranki označili za "podel način onemogočanja prihodnosti stranke in prihodnosti zelene politike v Sloveniji".

Pozvali so "uveljavljene in močne", naj to povedo na glas, "ne pa, da se skrivajo za lažnimi izgovori, medtem ko si polnijo žepe in delijo plen".

Opozorili so tudi, da Gibanje Svoboda že danes prejme kar desetkrat več mesečnih sredstev kot VESNA, poleg seveda vseh dodatnih finančnih ugodnosti, ki pripadajo parlamentarnim strankam. "Ukinitev financiranja, sploh na način spreminjanja pogojev sredi mandata, pa bi ogrozila naš obstoj ter obstoj zelene politike v Sloveniji," so zapisali.

Sopredsednik VESNE, Uroš Macerl, je mnenja, da se parlamentarne stranke očitno bojijo VESNE– zelene stranke in zelene politike. "Bili smo prepričani, da Gibanje Svoboda ne bo tisto, ki bo zmanjševalo demokratične pravice v naši družbi; a jih sedaj celo z roko v roki s stranko SDS. A to dobimo, če se gremo anti-volitve: na koncu se oba pola povežeta ob ključnih vprašanjih, ko gre za njihove privilegije, tokrat finančne, včasih pa okoljske: poglejmo npr. TEŠ6, Magno ... Tudi ko se pogovarjamo o okoljski zakonodaji, rabi pesticidov, velikih umazanih projektih – ni razlike med levimi in desnimi, glasujejo usklajeno," je pojasnil.