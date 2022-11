'Gibljejo se mimo vseh pravil': Italija želi denar in ladje nevladnikov

Predlog predvideva tudi zaplembo ladje, je povedal Maurizio Gasparri iz Forza Italia. Humanitarne organizacije, ki kršijo zakon, lahko predstavljajo grožnjo javni varnosti, je ocenil. Po njegovem tako gre za "nujen ukrep, da se enkrat za vselej ustavi delovanje ladij nevladnih organizacij v Sredozemlju", poroča krone.at. Ladje po mnenju politika podpirajo "dotok obupanih ljudi iz severne Afrike in nezakonite dejavnosti tihotapcev".

Novi predlog zakona sicer temelji na odlokih, ki so veljali že od leta 2018 do 2019. Povod za oživitev pravil pa je več ladij nevladnih organizacij, ki so v zadnjem času brez dovoljenja in z begunci na krovu priplule proti Italiji.