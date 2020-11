Gibraltar: kraj, ki je med pandemijo postal 'žarišče' obljube večne zvestobe

Gibraltar nikoli ni bil na seznamu krajev, ki bi jih Bruno Miani še rad obiskal. Toda vse se je spremenilo potem, ko je pandemija prekrižala njegove narčte, da se v Dublinu, kjer tudi živi, poroči s svojim dekletom. Ker so bili uradi zaradi koronavirusnih ukrepov zaprti, delovanje omenjenih uradov pa je bilo omejeno, sta se 40-letni fotograf in njegova partnerka Natalia Senna Alves de Lima zelo dolgo trudila pridobiti dokumente, ki sta jih potrebovala za izdajo poročnega dovoljenja. Birokracija se je predolgo vlekla, zato je brazilski par odpotoval v Gibraltar, majhno britansko ozemlje na najjužnejšem koncu Španije, kjer sta si na lokalnem uradu obljubila večno zvestobo. "Očitno se lahko zdaj najhitereje poročimo tako, da gremo v Gibraltar," je dejal Miani. “Zelo se imava rada. Sedaj sva še uradno poročena."

Kot poroča Guardian poroka v Gibraltarju zahteva minimalno birokracijo, omejitve glede prehajanja mej pa so tam milejše kot v drugih krajih. Vse to je pripomoglo k temu, da se je to majhno ozemlje med pandemijo spremenilo v poročno žarišče. Za poroko tam morajo pari predložiti le potne in rojstne liste ter na ozemlju ostati čez noč, pred poroko ali po njej. Zakonsko zvezo pa morajo potem registrirati še uradi matične države. Načrtovalci porok že poročajo o velikem povpraševanju parov iz vsega sveta.

"To je popolnoma noro. Preprosto težko najdemo še prazen termin in prostor,"je povedala Leanne Hindle, direktorica podjetja za poročne prireditve Marry Abroad Simply. Številne zakonske zveze so bile po pričevanju organizatorjev v Gibraltarju sklenjene med osebama različnih narodnosti, ki sta živela v ločenih državah, in ki zaradi omejitev gibanja nista mogla prosto potovati. Običajni scenarij vključuje, da osebi ponudijo službo v drugi državi, partner pa lahko pride z njim le, če sta uradno poročana.