Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Gideona Sara pred DZ pričakali protestniki: 'Vlada služi interesom Izraela'

Ljubljana, 10. 09. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Protestniki pred Državnim zborom

Predstavniki Gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International in društva Iskra so pred poslopjem DZ pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga sprejela predsednika odborov DZ za zunanje zadeve in za obrambo. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo.

"Absolutno nasprotujemo temu, da vlada Republike Slovenije v državo vabi politike države, ki nad Palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje," so na novinarski konferenci pred poslopjem DZ poudarili predstavniki Gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International Slovenije in društva Iskra, ki je v sredo organiziralo tudi množičen protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

Spomnili so, da je fundacija Hind Rajab s sedežem v Belgiji vložila kazensko ovadbo proti Saru na slovensko policijo in državno tožilstvo, očitajo mu dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo to vzeli "izredno resno", da bodo ovadbo obravnavali strokovno in tudi ustrezno ukrepali.

Poudarili so, da Sar v "izraelski politični strukturi igra pomembno vlogo, od oktobra 2023 je član varnostnega kabineta, ki ima moč odločanja in nadzora nad tem, kar Izrael počne v Gazi, od novembra 2024 pa je kot zunanji minister javno zagovarjal in opravičeval vse, kar Izrael počne".

Predstavnik društva Iskra je izpostavil, da se je v sredo na protestu zbralo več kot 5000 ljudi, ki so "iz vse Slovenije prišli v prestolnico izrazit voljo ljudstva, ki stoji s Palestino". "Medtem ko se je naša vlada sestajala z izraelskimi politiki, je ulice zaprla za širšo javnost in za nas protestnike. S tem je jasno pokazala, da ne služi našim interesom, temveč interesom kapitala in Izraela," je dodal.

Dejal je še, da vlada zmotno pričakuje, da se "bomo pokorno podredili interesom sionistov, ki ponosno razglašajo uspehe svojega genocidnega projekta".

Preberi še Množica protestnikov preplavila ceste, glasno kritizirali politiko do Izraela

Taja Premk je v imenu Amnesty International Slovenije izrazila poziv vladi, naj "obsodi genocid in vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi", naj poskrbi, da Slovenija ne bo prispevala k utrjevanju nezakonitega stanja, ki ga Izrael vzdržuje na okupiranem palestinskem ozemlju, in naj zagotovi, da bodo tisti, ki so odgovorni za mednarodna hudodelstva, za ta dejanja tudi odgovarjali.

"Mednarodno pravo ni stvar izbire, človekove pravice niso stvar političnega udobja, človeška življenja niso pomembnejša od diplomacije," je dodala.

Izraelskega zunanjega ministra Sara so nato pred poslopjem DZ pričakali ob predvajanju zvokov obstreljevanja, bombardiranja in preletov bojnih letal. Sara, ki se je v sredo srečal z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in se udeležil odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, sta danes na obisku v DZ sprejela predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Ocvirk.

gideon sar slovenija obisk društvo iskra palestina

Minuto in 42 sekund pred nesrečo opozorilo pilota: Letimo prehitro

V Albaniji vre, izbruhnila še orožarska afera z izraelskim poslovnežem

24ur.com Protestniki pred dom Netanjahuja: 'To je postala predstava enega človeka'
24ur.com Pirc Musarjeva o BSF: V goste ne vabiš nekoga, ki zanika mednarodno pravo
24ur.com Janša na obisku v Izraelu predstavljal stališča, ki so nasprotna uradnim
24ur.com Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico
24ur.com Svet obsoja izraelski zakon o smrtni kazni, skrajna desnica slavi
24ur.com Svoboda govora: podpora Izraelu dovoljena, Palestini ne?
24ur.com Po pozivih k ustavitvi širjenja naselbin se je odzval Izrael: Diskriminatorno
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
10. 09. 2026 11.44
Satan sovraži vse ljudi in najbolj Jude .
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Minila so tri leta od smrti Saša Hribarja: njegov glas in humor še vedno odmevata
Minila so tri leta od smrti Saša Hribarja: njegov glas in humor še vedno odmevata
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929