Gideona Sara pred DZ pričakali protestniki: 'Vlada služi interesom Izraela'

"Absolutno nasprotujemo temu, da vlada Republike Slovenije v državo vabi politike države, ki nad Palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje," so na novinarski konferenci pred poslopjem DZ poudarili predstavniki Gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International Slovenije in društva Iskra, ki je v sredo organiziralo tudi množičen protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.
Spomnili so, da je fundacija Hind Rajab s sedežem v Belgiji vložila kazensko ovadbo proti Saru na slovensko policijo in državno tožilstvo, očitajo mu dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo to vzeli "izredno resno", da bodo ovadbo obravnavali strokovno in tudi ustrezno ukrepali.
Poudarili so, da Sar v "izraelski politični strukturi igra pomembno vlogo, od oktobra 2023 je član varnostnega kabineta, ki ima moč odločanja in nadzora nad tem, kar Izrael počne v Gazi, od novembra 2024 pa je kot zunanji minister javno zagovarjal in opravičeval vse, kar Izrael počne".
Predstavnik društva Iskra je izpostavil, da se je v sredo na protestu zbralo več kot 5000 ljudi, ki so "iz vse Slovenije prišli v prestolnico izrazit voljo ljudstva, ki stoji s Palestino". "Medtem ko se je naša vlada sestajala z izraelskimi politiki, je ulice zaprla za širšo javnost in za nas protestnike. S tem je jasno pokazala, da ne služi našim interesom, temveč interesom kapitala in Izraela," je dodal.
Dejal je še, da vlada zmotno pričakuje, da se "bomo pokorno podredili interesom sionistov, ki ponosno razglašajo uspehe svojega genocidnega projekta".
Taja Premk je v imenu Amnesty International Slovenije izrazila poziv vladi, naj "obsodi genocid in vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi", naj poskrbi, da Slovenija ne bo prispevala k utrjevanju nezakonitega stanja, ki ga Izrael vzdržuje na okupiranem palestinskem ozemlju, in naj zagotovi, da bodo tisti, ki so odgovorni za mednarodna hudodelstva, za ta dejanja tudi odgovarjali.
"Mednarodno pravo ni stvar izbire, človekove pravice niso stvar političnega udobja, človeška življenja niso pomembnejša od diplomacije," je dodala.
Izraelskega zunanjega ministra Sara so nato pred poslopjem DZ pričakali ob predvajanju zvokov obstreljevanja, bombardiranja in preletov bojnih letal. Sara, ki se je v sredo srečal z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in se udeležil odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, sta danes na obisku v DZ sprejela predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Ocvirk.
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