Gideona Sara pred DZ pričakali protestniki: 'Vlada služi interesom Izraela'

"Absolutno nasprotujemo temu, da vlada Republike Slovenije v državo vabi politike države, ki nad Palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje," so na novinarski konferenci pred poslopjem DZ poudarili predstavniki Gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International Slovenije in društva Iskra, ki je v sredo organiziralo tudi množičen protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Spomnili so, da je fundacija Hind Rajab s sedežem v Belgiji vložila kazensko ovadbo proti Saru na slovensko policijo in državno tožilstvo, očitajo mu dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo to vzeli "izredno resno", da bodo ovadbo obravnavali strokovno in tudi ustrezno ukrepali.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo

Protestniki pred Državnim zborom Bobo













Poudarili so, da Sar v "izraelski politični strukturi igra pomembno vlogo, od oktobra 2023 je član varnostnega kabineta, ki ima moč odločanja in nadzora nad tem, kar Izrael počne v Gazi, od novembra 2024 pa je kot zunanji minister javno zagovarjal in opravičeval vse, kar Izrael počne". Predstavnik društva Iskra je izpostavil, da se je v sredo na protestu zbralo več kot 5000 ljudi, ki so "iz vse Slovenije prišli v prestolnico izrazit voljo ljudstva, ki stoji s Palestino". "Medtem ko se je naša vlada sestajala z izraelskimi politiki, je ulice zaprla za širšo javnost in za nas protestnike. S tem je jasno pokazala, da ne služi našim interesom, temveč interesom kapitala in Izraela," je dodal. Dejal je še, da vlada zmotno pričakuje, da se "bomo pokorno podredili interesom sionistov, ki ponosno razglašajo uspehe svojega genocidnega projekta".