Giorgia Meloni, 'most' med Trumpom in Evropo, gre v Washington

Slovensko zasedbo, ki se bo 20. januarja udeležila inavguracije 47. ameriškega predsednika, poleg slovenskega veleposlanika v ZDA Iztoka Mirošiča sestavljata tudi dva poslanca stranke SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič , ki sta prejela vabilo desnega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa , so se pojavila ugibanja, da bi Melonijeva lahko delovala kot most med Trumpom in Evropo, saj se dobro razume z njim, še bolje pa s prihodnjim sovoditeljem novega vladnega oddelka za učinkovitost, milijarderjem Elonom Muskom .

Melania Trump in njen oče Viktor Knavs sta na zaprisego povabila tudi sedem njunih osebnih prijateljev. Najodmevnejše ime med povabljenci je slovenski letalski pionir Ivo Boscarol, na seznamu pa je tudi ljubljanski škof Anton Jamnik.

Med njunimi gosti so še ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor dr. Metka Zorc, njena sestra Ruda Zorc Pleskovič in dr. Alojz Pleskovič ter Rok Pleskovič. Na Trumpovo zaprisego pa sta povabljena še dolenjski podjetnik in lastnik orožarskega podjetja Arex Ivan Kralj ter njegov sin Gregor Kralj.

Zaradi hudega mraza in močnega vetra je Trump v petek napovedal, da bo prisega potekala v kongresni palači, tradicionalna parada po aveniji Pensilvanija od kongresa do Bele hiše pa bo preseljena v športno dvorano Capital One.