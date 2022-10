Giorgia Meloni oblikovala novo italijansko vlado

Giorgia Meloni je vlado oblikovala skupaj s stranko Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in stranko Liga, ki jo vodi nekdanji notranji minister Matteo Salvini. Stranke so že pred volitvami oblikovale koalicijo. Takoj po prejemu mandata za sestavo vlade je Melonijeva predstavila svojo ministrsko ekipo.

Za zunanjega ministra je imenovala nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija iz stranke Naprej Italija, ki bo tudi podpredsednik vlade. Tajani je leta 2019 v Sloveniji povzročil razburjenje zaradi izjav na slovesnosti spomina na žrtve fojb, sicer pa velja za proevropsko usmerjenega politika.

Za gospodarskega ministra je bil imenovan minister za gospodarski razvoj v dosedanji vladi Maria Draghija Giancarlo Giorgetti, ki prihaja iz Lige. Velja za enega najbolj zmernih in proevropskih predstavnikov Lige, ki je bil Draghiju zvest do konca, cenili so ga tudi v italijanski industriji.