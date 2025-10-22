Sedi za mizo z 'velikimi fanti'. In ima čudovite uhane

Svetovni voditelji jo vabijo za svoja omizja, ji laskajo in se ji dobrikajo, kljub vsemu pa jo imajo za resno sogovornico. Italijani so ponosni na to, kako jih zastopa na mednarodnem odru, doma je podpora njeni stranki, za katero zatrjuje, da se je otresla povezav s fašizmom, visoka in stabilna, ni se podpisovala pod drastične reforme. Minevajo tri leta, odkar se je Giorgia Meloni zavihtela na čelo italijanske vlade, še naprej ostaja trdno v sedlu in ob tem ohranja ženstvenost, njeno ime pa se je utrdilo v svetu.

"Je resna ženska," je 31-letna udeleženka dejala o Giorgii Meloni za francosko tiskovno agencijo AFP, ki se je na začetku meseca v Firencah pridružila shodu več sto podpornikov stranke Bratje Italije. "Morda je ena najboljših premierk po Silviu Berlusconiju," je dodala.

Italijanska premierka Giorgia Meloni FOTO: AP icon-expand

Kot navaja portal Italianismo, je vlada premierke Giorgie Meloni ta teden, v ponedeljek, dosegla mejnik 1094 dni na oblasti. S to številko je postala vlada s tretjim najdaljšim stažem v zgodovini Republike Italije, ustanovljene po drugi svetovni vojni. S tem mejnikom je prehitela socialistko Bettino Craxi, katere prvi mandat je med letoma 1983 in 1986 trajal 1093 dni. Čeprav je še daleč od rekorda pokojnega Silvia Berlusconija, ki je bil na položaju predsednika vlade devet let, njena vladna koalicija tako že izstopa po svoji dolgoživosti med približno 70 vladami, ki so se vrstile v povojni Italiji.

Melonijeva: Italijanska desnica "fašizem že pred desetletji predala zgodovini"

Njena stranka ostaja na vrhu anket javnega mnenja z visoko stopnjo podpore, ki je dosledno nad 26 odstotki. Po zmagi na volitvah leta 2022 je bila Melonijeva 22. oktobra istega leta imenovana za italijansko premierko, postala je prva ženska v zgodovini države na tem položaju. Obljubila je nižje davke, zatiranje nezakonitih migracij in vrnitev k tradicionalnim družinskim vrednotam.

Bratje Italije so na volitvah 2018 na volitvah zbrali komaj štiri odstotke glasov, štiri leta kasneje pa so torej lahko oblikovali novo, desno italijansko vlado. "V Italiji obstaja ideja, da smo poskusili že vse, zato poskusimo zdaj še z njo," je za Reuters takrat pripovedoval Wolfgango Piccoli iz svetovalne družbe za politična tveganja Teneo. Stranka, ustanovljena deset let pred tem, ima sicer svoje korenine v neofašističnem italijanskem socialnem gibanju 20. stoletja, ki se je pojavilo po smrti diktatorja Benita Mussolinija leta 1945. Bratje Italije so bili tako večkrat označeni za neofašistično ali postfašistično stranko, Melonijeva pa je zatrdila, da se je stranka otresla povezav s fašizmom, in pravi, da je italijanska desnica "fašizem že pred desetletji predala zgodovini". V intervjuju za italijanski časopis Corriere della Sera je zatrdila, da v stranki Bratje Italije ni "nostalgičnih fašistov, rasistov ali antisemitov" in da se je za vedno znebila "dvoumnih ljudi" iz svoje stranke.

Giorgia Meloni na vrhu G7 FOTO: AP icon-expand

Na treh regionalnih volitvah v zadnjih tednih je njena stranka povečala svojo podporo, celo v Toskani, trdnjavi levice. Na omenjenem shodu v Firencah je to ostro kritizirala in očitala, da so bili zadovoljni s tem, da so Italijo gledali kot podrejeno evropskim velikanom, kot sta Nemčija in Francija. "Vodilna država, kot je Italija, ne deluje kot nikogaršnja rezervna pnevmatika," je izjavila ob huronskem odobravanju množice, izpostavila gospodarski napredek svoje zadolžene države in poudarila, da so stroški zadolževanja zdaj nižji kot v Franciji.

Za mizo z 'velikimi fanti'

Kot državnica ima Melonijeva očitno svoj sedež za vsako mizo, je redna gostja v Beli hiši, bila je edina ženska voditeljica, ki se je v Egiptu udeležila podpisa premirja med Izraelom in Gazo. Tam je ameriški predsednik Donald Trump prekinil govor o svojih mirovnih prizadevanjih za Bližnji vzhod, da bi Melonijevo pohvalil kot "neverjetno", "zelo uspešno političarko" in "lepo mlado žensko".

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Giorgia Meloni in Donald Trump icon-picture-layer-2 1 / 4

"Izgledaš odlično. Ampak te bomo morali prisiliti, da nehaš kaditi," ji je tam sproščeno navrgel tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal poleg nje, se je vključil v pogovor in v šali rekel: "To je nemogoče!" Melonijeva se je z njim strinjala: "Res je, res. To bi se lahko za koga slabo končalo."

Bila je povabljena na Trumpovo inavguracijo, še bolje kot z njim se razume tudi z najbogatejšim Zemljanom Elonom Muskom, ki je bil tudi gost njene božične zabave v Rimu. Na rdeči preprogi je pred njo pokleknil albanski premier Edi Rama.

"Italijani so ponosni na to, kako jih zastopa na mednarodnem odru. In odlično komunicira," je pripomnil eden od evropskih diplomatov.

Edina ženska med 'velikimi fanti' FOTO: AP icon-expand

V Garbatelli, delavski soseski v Rimu, kjer je Melonijeva odraščala, se je strinjala tudi lokalna prebivalka Martina Ladina. "Ko govori z drugimi voditelji držav, govori vse te jezike – uspe se postaviti po robu moškim," je 36-letna domačinka prejšnji teden povedala za AFP. "Ima jajca," je dodala.

Brez drastičnih potez doma

Lorenzo Pregliasco, ustanovitelj italijanskega inštituta za javnomnenjske raziskave YouTrend, meni, da je diplomatski aktivizem italijanske premierke utrdil njeno podobo voditeljice, medtem ko ni naredila nobenih večjih spodrsljajev. Dodal je, da tudi na domačem parketu ni potegnila nobenih drastičnih potez in naredila večjih sprememb, ki bi lahko odvrnile njene volivce. Meni, da stabilno podporo spremlja prav malo dela v vladi. "Poglejte, nismo naredili čudežev," je Melonijeva priznala v Firencah, vendar je vztrajala, da "se stvari izboljšujejo." Vladajoča koalicija Melonijeve, ki vključuje skrajno desno Ligo Mattea Salvinija in Berlusconijevo konservativno stranko Forza Italia, ostaja trdna. Niso je zamajali niti nedavni množični protesti, ki so na ulice spravili na stotisoče ljudi, ki so zahtevali, da Melonijeva zavzame ostrejše stališče do Izraela zaradi njegovih dejanj v Gazi in da se Italija pridruži drugim evropskim državam pri priznanju palestinske države.

Opozicija, ki jo predstavljata levičarska Demokratska stranka in Gibanje petih zvezd, pa je še naprej razdeljena, kar je voda na mlin Melonijevi. "Giorgie Meloni ne marajo nujno, vendar znaten del italijanskih volivcev ne vidi nobene resnično verodostojne alternative," tako meni omenjeni analitik.

Italijanska premierka Giorgia Meloni FOTO: AP icon-expand