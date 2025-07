Gisèle Pélicot prejela najvišje francosko odlikovanje

Gisèle Pélicot se je med odmevnim sojenjem odpovedala pravici do anonimnosti ter svetu razkrila desetletje zlorab, ki jih je trpela s strani zdaj že nekdanjega moža in več drugih moških. Pelicotova je sicer celoten sodni proces označila za težko preizkušnjo, a je ob tem dejala tudi, da odločitve za odprto sojenje ne obžaluje.

Francozinja je s svojo pokončno držo in javnim sojenjem postala simbol boja za pravice žensk v Franciji, zdaj pa je prejela tudi najvišje civilno odlikovanje v državi, poroča Deutsche Welle. Ob dnevu praznovanja Bastilije so jo imenovali za vitezinjo častne legije, s čimer se je pridružila 588 drugim na letošnjem seznamu.

Dominique Pélicot, ki ga opisujejo kot enega najhujših spolnih prestopnikov v Franciji, je bil naposled obsojen na 20 let zaporne kazni, sodišče pa je za krive spoznalo tudi ostalih 50 obtoženih, ki so na povabilo Pélicota prihajali v dom zakoncev ter posiljevali omamljeno Gisèle. Soobtoženi so prejeli od tri do 15 let zaporne kazni.