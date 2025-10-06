Svetli način
Tujina

Gisele Pelicot znova na sodišču: že obsojeni posiljevalec se je pritožil

Pariz, 06. 10. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 18 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
1

Na sodišču v Nimesu na jugu Francije se je začel pritožbeni postopek enega od 50 moških, ki so bili decembra lani obtoženi spolnih napadov in posilstva sedaj 72-letne Gisele Pelicot. Ta je postala feministična junakinja, ker se je odpovedala pravici do sojenja za zaprtimi vrati in se soočila z obtoženci, na čelu z bivšim soprogom.

Sodišče v Avignonu na jugu Francije je njenega nekdanjega moža Dominiqua Pelicota lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče pa jim je izreklo kazni od tri do 15 let zapora.

Na sodbo se je pritožil samo eden, 44-letni nekdanji gradbeni delavec Husamettin Dogan, ki je bil zaradi posilstva Pelicot na prvi stopnji obsojen na devet let zapora. Zaradi bolezni kazni še ni začel prestajati. Danes je na sodišču zatrdil, da je v noči 28. junija 2019 ni nameraval posiliti, saj je menil, da je dogajanje sporazumno. V to naj bi ga prepričal Dominique Pelicot.

Danes je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sodno dvorano vstopil zakrit s kapo, masko in očali, opiral pa se je na bergle.

Gisele Pelicot so medtem ob vstopu v sodno dvorano zbrani pozdravili z aplavzom. Prišla je z enim od svojih treh otrok, sinom Florianom, in se rokovala z nekaj podporniki, izjav pa ni dajala. Njeni podporniki so se zbrali tudi pred sodiščem. Nosili so napise Dovolj posilstev in Posiljevalci, sramota.

Postopek, za spremljanje katerega se je akreditiralo več kot sto novinarjev iz vsega sveta, naj bi trajal največ štiri dni. Dominique Pelicot, ki kazen prestaja v samici, bo kot priča nastopil v torek, Gisele Pelicot pa bo nastopila v sredo, poroča AFP.

Gisele Pelicot posilstvo sodišče pritožba Nimes Husamettin Dogan
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yss
06. 10. 2025 16.46
N patriarhalni družbi ni pričakovati velike podpore ženskam, ki doživljajo kakoršno koli zlorabo. Tudi, če so zločini dokazani, celo javno objavljeni je skoraj vedno nekaj tolerance do moških , To je Svet v katerem živimo že stoletja in nič ne kaže, da bo kaj drugače..
ODGOVORI
0 0
