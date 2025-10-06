Gisele Pelicot znova na sodišču: že obsojeni posiljevalec se je pritožil

Sodišče v Avignonu na jugu Francije je njenega nekdanjega moža Dominiqua Pelicota lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče pa jim je izreklo kazni od tri do 15 let zapora.

Na sodbo se je pritožil samo eden, 44-letni nekdanji gradbeni delavec Husamettin Dogan, ki je bil zaradi posilstva Pelicot na prvi stopnji obsojen na devet let zapora. Zaradi bolezni kazni še ni začel prestajati. Danes je na sodišču zatrdil, da je v noči 28. junija 2019 ni nameraval posiliti, saj je menil, da je dogajanje sporazumno. V to naj bi ga prepričal Dominique Pelicot.