Gisele Pelicot znova na sodišču: že obsojeni posiljevalec se je pritožil

Sodišče v Avignonu na jugu Francije je njenega nekdanjega moža Dominiqua Pelicota lani spoznalo za krivega posilstev soproge kot tudi posredovanja pri posilstvih, ki so jih na njunem domu zgrešili drugi moški, medtem ko je bila Gisele omamljena. Obsodilo ga je na 20 let zapora. Skupaj z njim je bilo za krive spoznanih še 50 soobtoženih, sodišče pa jim je izreklo kazni od tri do 15 let zapora.
Na sodbo se je pritožil samo eden, 44-letni nekdanji gradbeni delavec Husamettin Dogan, ki je bil zaradi posilstva Pelicot na prvi stopnji obsojen na devet let zapora. Zaradi bolezni kazni še ni začel prestajati. Danes je na sodišču zatrdil, da je v noči 28. junija 2019 ni nameraval posiliti, saj je menil, da je dogajanje sporazumno. V to naj bi ga prepričal Dominique Pelicot.
Danes je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sodno dvorano vstopil zakrit s kapo, masko in očali, opiral pa se je na bergle.
Gisele Pelicot so medtem ob vstopu v sodno dvorano zbrani pozdravili z aplavzom. Prišla je z enim od svojih treh otrok, sinom Florianom, in se rokovala z nekaj podporniki, izjav pa ni dajala. Njeni podporniki so se zbrali tudi pred sodiščem. Nosili so napise Dovolj posilstev in Posiljevalci, sramota.
Postopek, za spremljanje katerega se je akreditiralo več kot sto novinarjev iz vsega sveta, naj bi trajal največ štiri dni. Dominique Pelicot, ki kazen prestaja v samici, bo kot priča nastopil v torek, Gisele Pelicot pa bo nastopila v sredo, poroča AFP.
