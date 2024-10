'Posiljevalci niso zgolj osebe, ki jih srečaš ponoči v temi, lahko so v tvoji družini'

Mož naj bi ji močna pomirjevala in uspavalne tablete podtikal med letoma 2010 in 2020.

"Želim si, da bi vse ženske, ki so bile posiljene, dejale: Gospa Pelicot je to storila, zato lahko tudi jaz. Nočem, da bi jih bilo sram," je o razlogih, zakaj bo na sodišču spregovorila tudi sama, pojasnila 72-letna Francozinja in dodala, da sramota ni namenjena žrtvam, temveč njim, pri tem pa mislila na posiljevalce.

Kot je danes po poročanju BBC razkrila na sodišču, so v zadnjih tednih pred sodnika stopile številne žene, mame in sestre obtoženih in jih branile, da gre za izjemne moške. "Tudi jaz sem takšnega imela doma, toda posiljevalci niso zgolj osebe, ki jih srečaš ponoči na temnem parkirišču. Lahko ga srečaš v družini, med prijatelji," je še dejala Pelicotova in priznala, da je popolnoma uničena in da bo morala svoje življenje postaviti na novo. "Ne vem, ali bo za to dovolj celotno moje življenje."

Skuhal večerjo, jo omamil in prek spleta novačil posiljevalce

Nekdanji mož Pelicotove je že priznal, da je prek spleta novačil moške, da bi posilili njegovo ženo, ko je bila pod vplivom močnih pomirjeval in uspavalnih tablet. Te ji je na skrivaj dajal on sam kar 10 let, med letoma 2010 in 2020.

Mož ji je pogosto skuhal večerjo in ji nato ponudil še sladico, pogosto sladoled, kamor je najverjetneje skril tudi uspavala. Zjutraj se je zbudila utrujena, kar je pripisovala dolgim sprehodom, ki jih je opravila čez dan. Imela je tudi nekaj ginekoloških težav, a ni vedela, kaj bi bil lahko vzrok zanje.