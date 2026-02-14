Gisele: Zvečer pripeljal posiljevalce, zjutraj z mano zajtrkoval

73-letna Gisele Pelicot je v daljšem intervjuju za BBC po zaključku sojenja in pred izidom njene knjige spominov "Himna življenju" opisala pekel, ki ga je nevede preživljala desetletja, množična večkratna posilstva, omamljanje in trenutek, ko je za vse to izvedela. Ter nato trenutke po tem "cunamiju groze", ko je morala o dejanjih (zdaj nekdanjega) moža povedati njunim trem otrokom ter s svojimi posiljevalci sedeti v hladni sodni dvorani.

Gisele Pelicot FOTO: AP

Na sodišču se je kot žrtev odpovedala pravici do zaprtega sojenja in do anonimnosti, s tem pa javnosti odprla pogled v grozote, ki jih je več let nad njo izvajal gospod Pelicot, kot ga imenuje zdaj. Da jo je več let omamljal ter nato v njuno domovanje vodil moške, ki so jo posilili, sam pa je vse skupaj posnel in "lično" shranil v posebne datoteke. Gisele si nikoli ni mogla predstavljati, da bi ji mož lahko storil kaj takega. Vsako jutro je namreč, kot je opisala, sedel z njo ob zajtrku in ji odkrito zrl v oči. "Nepredstavljivo je bilo, da bi ta moški, ki je delil moje življenje, lahko zagrešil te grozote. Ne vem, kako me je lahko toliko let izdajal," je v intervjuju povedala 73-letnica.

Ko so se v njenem spominu začele pojavljati luknje (zaradi konstantnega omamljanja) in ko se je soočala tudi z ginekološkimi težavami (zaradi številnih posilstev), jo je gospod Pelicot spremljal na preiskavah in ji stal ob strani. Vseskozi je igral vlogo skrbnega moža, kot da ne bi prav on ponoči organiziral njena posilstva. V čaj ji je vmešaval tudi snov za sproščanje mišic, da zjutraj ne bi čutila posledic nočnih zločinov številnih, ki so prišli v njun dom.

Dan, ko se je zrušilo vse

Grozotam je bilo konec leta 2011, ko je Gisele Dominiqua Pelicota pospremila na policijsko postajo v njunem domačem kraju v Franciji. Tam se je moral zglasiti, ker so policisti odkrili, da je v supermarketu na skrivaj snemal pod krili žensk. Policist jo je takrat odpeljal stran od moža in ji postavil vrsto vprašanj o njenem možu. "Odličen moški je." "Seveda nisva bila del svingerske kulture." Takšni so bili sprva odgovori vse bolj zmedene ženske, dokler ji policist ni pokazal dveh fotografij, ki so jih odkrili na računalniku njenega moža. "Nisem se prepoznala. Ta ženska je ležala na postelji, kot da bi bila mrtva. Ob njej so bili moški. Nisem razumela, kdo so. Nisem jih poznala. Nikoli jih nisem srečala," je povedala v intervjuju.

Novico je morala povedati njunim trem otrokom Davidu, Caroline in Florianu. FOTO: AP

Takrat je od policije izvedela, da jo je večkrat posililo na desetine moških. A čeprav je Dominique vse posnel in zabeležil, marsikaterega posiljevalca niso mogli identificirati. Bila je, kot da bi bila ponovno omamljena, se je spominjala. Da je bila večkrat posiljena, pa je uspela izgovoriti šele več ur kasneje, ko je poklicala svojo prijateljico. Sledil je trenutek, ki ga opisuje kot najtežjo stvar v njenem življenju - novico je morala povedati njunim trem otrokom Davidu, Caroline in Florianu. V treh ločenih telefonskih klicih je skušala pojasniti, kaj se je zgodilo ter poslušala odzive svojih otrok. "Nečloveški" krik hčere, šok najstarejšega Davida in skrb najmlajšega Floriana. Naslednji dan so se vsi trije odpravili k mami. "Moje življenje je bilo v ruševinah. Razen otrok mi ni ostalo nič drugega," je dejala.

Prvotno odkritje leta 2011 je medtem sprožilo verižno reakcijo. Vsakemu odkritju je sledilo novo razkritje in leta 2022 je policija obvestila Gisele, da je njen nekdanji mož priznal poskus posilstva mlade ženske ter da ga preiskujejo tudi zaradi umora 23-letne nepremičninske agentke iz leta 1991. "Upam, da ni storil tega gnusnega zločina, saj bi to pomenilo ponoven spust v pekel tako zame kot za njegove otroke," je dejala 73-letnica.

Sojenje, ki je skrhalo družino

V intervjuju je opisala tudi, kako sta se z gospodom Pelicotom spoznala in svoje težko odraščanje. Mamo je izgubila pri devetih letih, ko je umrla za rakom. Njena smrt pa je celotno družino zavila v globoko žalost, od katere si niso nikoli zares opomogli.

'Zaljubljena sva bila in želela sva ustvariti družino.' FOTO: Profimedia

Dominiqueja je spoznala, ko je bil star 19 let. Opisuje ga kot čednega moškega, ki pa ga je prav tako prizadela težka vzgoja. Poročila sta se leta 1973: "Bila sva zelo zaljubljena. SKupaj sva se pognala v življenje in ustvarila družino. To je bil takrat tudi moj glavni cilj." Vse od rojstva prvorojenca so bili tako otroci središče njenega življenja. A razkritja so naposled terjala davek tudi v družini, za katero je dala vse. "Dolgo smo potrebovali, da smo se kolikor toliko pozdravili," je opisala ter dodala, da je še posebej trpela prav njena hči. Na računalniku gospoda Pelicota so namreč odkrili tudi njene fotografije, na katerih spi v spodnjem perilu. Caroline je zato prepričana, da je bila tudi ona omamljena in posiljena, vendar pa zaradi pomanjkanja dokazov v njenem primeru niso nikoli nikogar preganjali.

Slednje je udarilo tudi na odnos med materjo in hčerko, saj se je Caroline med sojenjem počutila kot "pozabljena žrtev". "Potrebovala je čas, ker je bila polna sovraštva in jeze. Občutkov, ki jih jaz nimam," je v intervjuju dejala Gisele ter pojasnila, da se sicer počuti izdano in ogorčeno zaradi dejanj njenega nekdanjega moža, a da ni polna sovraštva in jeze.

Pogum in moč, ki ju je našla v sebi

73-letnica se je v času preiskave preselila na majhen francoski otok ob obali Francije Ile de Re, saj si je želela vsaj malo zatišja pred vsem skupaj. Želela si je biti anonimna, a slednjo je med sojenjem zavrgla. Sprva je sicer razmišljala, da se odloči za možnost zaprtega sojenja, ki ji pripada kot vsem žrtvam posilstva v Franciji, a štiri mesece pred začetkom si je premislila. Zaprto sojenje bi namreč pomenilo, da bi imeli korist anonimnosti tudi moški, ki so jim sodili. Prav tako bi bila sama v številčni manjšini proti 51 obtoženim in 40 odvetnikom. Zato se je odločila, da odpre vrata javnosti.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Grafit Gisele Pelicot Profimedia

Protest v podporo Gisèle Pélicot v Franciji Profimedia

Sojenje v primeru Pelicot AP

Shodi v podporo Gisele Pelicot AP

Sojenje v primeru Pelicot AP

Protest v podporo Gisèle Pélicot v Franciji Profimedia

Protest v podporo Gisèle Pélicot v Franciji Profimedia

Sojenje v primeru Pelicot AP

Gisèle Pélicot AP

















"Nikoli nisem obžalovala svoje odločitve, niti enkrat. To je bilo tudi sporočilo vsem žrtvam, ki si ne upajo stopiti na to pot ... Lahko bi jim dalo nekaj moči, ki sem jo našla v sebi," je povedala za BBC. Opisala je tudi, da je v sebi našla vir moči, za katerega ni niti vedela, da obstaja, in prepričana je, da je tako tudi pri drugih žrtvah, ki jih želi s svojim dejanjem opogumiti. Leta 2024 je sojenje eksplodiralo pred očmi Francije in sveta. Vsak dan je z dvignjeno glavo vstopala na sodišče, pred katerim je bila zbrana množica žensk, ki so ji izrekale podporo. Tudi one so ji, kot je dejala, dale moč za bitko na sodišču. "Pomirile so celotno dogajanje v sodni dvorani. Verjamem, da bi mi bilo sami težje," je dejala.