Giuliani zanikal, da bi bil na volilno noč 2020 pijan

Nekdanji Trumpov svetovalec Jason Miller in nekdanji šef Trumpove kampanje Bill Stepien sta odboru, ki preiskuje ozadje napada na kongres 6. januarja lani, pod prisego povedala, da je bil Rudy Giuliani pijan, ko je Trumpu svetoval, naj ne čaka na izide volitev, ampak gre v javnost in razglasi zmago.

Trump je potem to tudi storil in v nadaljevanju glede volitev sprejemal le še nasvete tistih, ki po Stepienovih besedah niso spadali v skupino "normalnih". Slednji so mu namreč razlagali, da je volitve proti Joeju Bidnu izgubil pošteno, saj ni nobenih dokazov o kakšnih bistvenih volilnih prevarah, ki bi spremenile izid volitev.