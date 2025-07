Glasba, ki očara tudi kosmatince: 12-letni Yuvi jim igra v zavetiščih

Glasba je univerzalni jezik, ki ga razume vse človeštvo. Da to velja tudi za živali, pa se trudi dokazati 12-letnik iz Teksasa, ki s svojimi klaviaturami nastopa v ameriških zavetiščih. Psi in mačke so sprva navdušeni, po nekaj minutah pa se umirijo, nekateri celo zaspijo, pripoveduje mladi glasbenik. Ustanovil je neprofitno organizacijo Divje melodije in k igranju za zapuščene živali, ki nestrpno čakajo na nov dom, spodbudil tudi številne druge prostovoljce. Koliko jih je?