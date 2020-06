Glasbeni spektakel za rastline: opera za 2.200 lončnic

V prvem koncertu po ponovnem odprtju barcelonske opere so uživale lončnice. Zelene poslušalke niso upoštevale predpisane medsebojne razdalje, saj so dvorano napolnile do zadnjega kotička. Glasbenega spektakla za rastline se je domislil španski umetnik, ki pravi, da je med pandemijo navezal tesnejši stik z naravo. Več kot 2.200 lončnic bodo podarili zdravstvenim delavcem v zahvalo za požrtvovalno delo v boju s koronavirusom.