Glavato želvo Zdravko spustili nazaj v morje

Zdravko so v vrši raziskovalne ladje Inštituta za oceanografijo in ribištvo našli pred desetimi dnevi, in sicer približno 30 kilometrov zahodno od Rovinja, na globini 44 metrov.

Nemudoma so jo pregledali, saj so sumili, da je poškodovana. Kmalu po tem, ko so jo našli, so namreč opazili, da je rahlo dezorientirana. Po prvem pregledu so ugotovili, da je njeno stanje dobro. Kljub temu so se odločili, da jo bodo še nekaj dni obdržali na opazovanju v akvariju in tako zagotovili, da je z njo res vse v redu.

Zdravka, ki je ime dobila po tajnici inštituta, tehta 31,2 kilograma. Njen oklep je dolg 61 centimetrov, širok pa 58 centimetrov.