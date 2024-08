Ukrajina naj bi nadzorovala 1000 kvadratnih kilometrov ruskega ozemlja

Aleksej Smirnov, vršilec dolžnosti vodje Kurske regije, je Putinu sporočil, da je 28 naselij že pod ukrajinskim nadzorom. 180.000 ljudi naj bi bilo pozvanih k evakuaciji, 121.000 pa naj bi jih že odšlo. Tudi prebivalci okrožja Krasnojaružszki so se preselili na varnejša območja. "Za nami je zaskrbljujoče jutro. Sovražnikove aktivnosti na meji okraja so velike. Prepričan sem, da bo naša vojska storila vse, da se spopade s to grožnjo, da pa bi zaščitili življenje in zdravje naših ljudi, smo jih preselili v varnejše kraje," je dejal Vjačeslav Gladkov, guverner sosednje regije Belgorod.