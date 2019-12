Domnevni naročnik umora novinarja: Predlagam, da zavrnete obtožnico

Glavna obravnava v sojenju zaradi umora slovaškega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove se bo začela 13. januarja prihodnje leto, je odločilo specializirano sodišče za organiziran kriminal. S tem je tričlanski senat tudi sprejel obtožnice proti štirim osebam, ki jih je predlagalo tožilstvo.

Na sodišču v Pazinoku blizu Bratislave je danes potekal predobravnavni narok v primeru umora novinarjaJana Kuciaka. Sodišče je prisluhnilo tožilstvu in odvetnikom obtoženih ter se odločilo o nadaljnjih korakih. Tričlanski senat pod vodstvom Ružene Sabove je zavrnil prošnjo obrambe za zavrnitev obtožnic in pritrdil tožilstvu. Zaenkrat so za glavno obravnavo predvideli devet dni v januarju in februarju.

Domnevni naročnik umora, podjetnik Marian Kočner, je dejal: "Predlagam, da zavrnete obtožnico. FOTO: AP

Odvetniki obtoženih so sicer na začetku podali ugovor zoper preiskovalni postopek. Zaradi napak v postopku naj bi bile kršene pravice obtoženih, dokazov pa naj ne bi pridobili v skladu z zakonom, so trdili. Med drugim je do besede prišel tudi domnevni naročnik umora, podjetnik Marian Kočner. "Predlagam, da zavrnete obtožnico," je dejal pred sodniki. Na zatožno klop so poleg njega sedli še domnevna organizatorka Alena Zsuzsovater domnevna morilca Tomaš Szabo in Miroslav Marček. Grozi jim najmanj 25 let zapora, lahko pa bi bili obsojeni tudi na dosmrtni zapor.

Mama ubitega novinarja. FOTO: AP

V okviru preiskave so policisti aretirali še domnevnega posrednika pri umoru, poslovneža Zoltana Andruska. A je ta, za razliko od ostalih, s tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde ter s svojimi informacijami policijo privedel do naročnika umora. Če bo pristojno sodišče 30. decembra potrdilo dogovor, mu grozi le deset let zapora. Začetek procesa je danes pospremila gneča domačih in tujih novinarjev. Vse obtožene so pod strogo varovanimi pogoji privedli pred sodnike. Na sodišču so bili prisotni tudi svojci Kuciaka in njegove zaročenke, ki so prvič v živo videli domnevne krivce.

Domnevna organizatorka Alena Zsuzsova si je z rokami zakrivala obraz. FOTO: AP