Tujina

Glavna sezona na Hrvaškem kljub rekordom slabša kot lani

Zagreb, 03. 09. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H. , STA
Komentarji
23

Turistični delavci pri naših južnih sosedih počasi vlečejo črto pod letošnje leto. Čeprav beležijo rekordne rezultate pri obisku in potrošnji, je bil glavni del sezone slabši kot lani. Hrvaško je obiskalo tudi manj Nemcev in Nizozemcev. Pristojni minister priznava, da mora biti Hrvaška cenovno konkurenčnejša. Pojasnjuje, da to ne pomeni nujno najnižjih cen, vendar pa je treba zagotoviti, da tisto, kar ponujajo, upraviči ceno. Slovenci sicer ostajajo med najzvestejšimi gosti in jih je bilo več kot lani.

Hrvaški turizem beleži rekordne rezultate pri obisku in potrošnji, je danes ob predstavitvi letošnjih turističnih rezultatov izpostavil hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina. Hrvaško je po prvih, nepopolnih podatkih v prvih osmih mesecih letos obiskalo 17,2 milijona gostov, ki so ustvarili 89,8 milijona nočitev. To je za dva odstotka več prihodov in 0,5 odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani, je ob predstavitvi rezultatov sporočil Glavina.

Na Jadranu
Na Jadranu FOTO: AP

Cestni promet se je od začetka januarja do konca avgusta v primerjavi z lani povečal za štiri odstotke, zračni za šest odstotkov, morski pa za dva.

Za 3,6 odstotka več so v turističnem sektorju v tem obdobju izdali tudi davčno potrjenih računov. Njihova vrednost se je povečala za 9,9 odstotka na 5,997 milijarde evrov, Glavina pa je izpostavil tudi 100-odstotno povečanje prihodkov od tujih turistov v zadnjih desetih letih.

Minister opozoril na cene

V juliju in avgustu je Hrvaško obiskalo 9,6 milijona gostov, ki so ustvarili 60,4 milijona prenočitev, kar je za 0,5 oz. 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Glavina je glavni del sezone ocenil kot nekoliko slabšega od lanskega, prepričan pa je, da bi bili rezultati boljši, če bi bili "nekoliko konkurenčnejši v določenih segmentih".

Arena v Pulju
Arena v Pulju FOTO: AP

Naslednje turistično leto bo po njegovih besedah odvisno izključno od cenovne konkurenčnosti, sicer letošnjih rezultatov ne bodo ponovili. Pri tem je poudaril, da to ne pomeni nujno najnižjih cen, vendar pa je treba zagotoviti, da tisto, kar ponujajo, upraviči ceno.

(Pre)drage trgovine ter restavracije srednjega in nižjega ranga

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je v odzivu na omenjene podatke kot izziv na področju cen izpostavil predvsem namestitve in gostinsko ponudbo v srednjem razredu, pa tudi cene v trgovinah.

"Hotel ali kamp s petimi zvezdicami je še vedno ugodnejši v primerjavi s podobnimi namestitvami v drugih sredozemskih državah. Po drugi strani pa imamo izziv pri objektih s tremi zvezdicami, ki so cenovno zelo blizu ali celo nekoliko dražje od podobnih kapacitet v drugih državah," je pojasnil.

Preberi še Apartmaji dražji od all-inclusive hotelov: bo Hrvaška izgubila goste?

Podobno je po njegovih besedah na področju gostinstva, kjer so vrhunske restavracije cenovno konkurenčne, gostinske storitve srednjega in nižjega ranga pa nekoliko dražje v primerjavi s konkurenco.

"Tu se pojavlja problem nezadovoljstva turistov, saj primerjajo cene z drugimi destinacijami in svojo lastno državo," je še povedal, kot problematične pa izpostavil tudi cene v trgovinah, saj veliko turistov, ki bivajo v apartmajih, hodi po nakupih v trgovino.

Slovencev več kot lani

Višje cene od letovanja na Hrvaškem niso odvrnile Slovencev. Številke po besedah Staničića potrjujejo, da jih je bilo letos več kot lani, ustvarili pa so tudi več nočitev. V prvih šestih mesecih jih je bilo za 3,3 odstotke več, ustvarili pa so za 5,1 odstotka več nočitev. Kakšen je bil njihov obisk v juliju in avgustu, bo znano po vseh obdelanih podatkih.

Hrvaško je letos po drugi strani obiskalo manj državljanov Nemčije, Francije, Nizozemske in Madžarske.

Preberi še Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

Staničić rast števila gostov iz Slovenije pripisuje bližini trga, raznolikosti in poznavanju turistične ponudbe, pa tudi temu, da je Hrvaška konkurenčna v primerjavi z nekaterimi drugimi destinacijami, kamor še radi potujejo Slovenci. Ta trend se bo po mnenju Staničića nadaljeval tudi v prihodnosti.

A je opozoril, da mora biti Hrvaška cenovno konkurenčnejša. Slovenci ostajajo med najzvestejšimi gosti in jih je bilo več kot lani.

hrvaška turizem cene podatki
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davao
03. 09. 2025 18.05
Jaz v Cro nikoli več!
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
03. 09. 2025 18.04
Vedno vse slabša Še dobro do so mi spipali tisočaka.
ODGOVORI
0 0
Artechh
03. 09. 2025 18.02
+1
Kako je lahko slabša kljub rekordom? 😂😂
ODGOVORI
1 0
Glotar
03. 09. 2025 18.00
+0
ni večjih bedakov na svetu kot SLovenci, ki nosijo denar Hrvatom...jih ni...
ODGOVORI
1 1
Glotar
03. 09. 2025 18.01
-1
no, razen tistih, ki so volili Goloba seveda...
ODGOVORI
0 1
dron
03. 09. 2025 18.10
Ti se hvališ, da hodiš tankat🤣😂🤣🐑
ODGOVORI
0 0
Veščec
03. 09. 2025 17.58
Nisem biu na jadranu že več kot 6 let pa še naslednjih 60 let ne
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
03. 09. 2025 17.57
+3
Več gostov, več nočitev, več denarja-slabša sezona?! Pa naj razume kdor more! Res pa je, da pretiravajo s cenami.
ODGOVORI
3 0
Ici
03. 09. 2025 17.53
Glede na neizmerno ljubezen Slovencev do Hrvaške in vsakodnevnem obveščanju bralcev o vseh dogodkih pri naših južnih sosedih, bi lahko naša Vlada donirala nekaj deset milijonov eurov s katerimi bi Hrvati pokrili morebitni izpad dohodkov v turistični sezoni 2025.
ODGOVORI
0 0
royayers
03. 09. 2025 17.47
+2
glavno vodilo hrvaških delavcev, dajte denar in bodite tiho, bo očitno potreboval sprmembo. olupili so že toliko evropejcev, da jih bo počasi zmanjkalo. no, slovenci smo sadomazo narod, tako da nam nesramnost hrvatov paše, denarja imamo pa tudi očitno več kot dovolj. dovidjenja brača do sledeče sezone, pusa
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
03. 09. 2025 17.45
-8
Če nisi bil na Jadranu nisi bil na dopustu.
ODGOVORI
2 10
MacekMuri75B
03. 09. 2025 18.08
Bil sem na Jadranu, samo na Hrvaškem ne …
ODGOVORI
0 0
zani10
03. 09. 2025 17.43
+4
Slovenci niso ovcke samo v sloveniji, tudi na hrvaskem so
ODGOVORI
5 1
Arguss
03. 09. 2025 17.42
+4
Ne morš pričakovat ,če boš 3 mesece delal , da boš potem lahko 9 mesecev lenaril.
ODGOVORI
5 1
ribi? pepe 1
03. 09. 2025 18.01
zakaj pa ne,če lahko dobro oderejo goste.
ODGOVORI
0 0
Glotar
03. 09. 2025 17.37
+0
ma kakšni rekordi lepo vas prosim, a te Hrvati sploh znajo štet pa računat?
ODGOVORI
2 2
CabezaDeTopo
03. 09. 2025 17.39
-2
Ocitno boljse od tebe :)) P.s. me racunajo Hrvati ampak ddv itd ki Ga morajo poslati,kot vsi, v Eurostat. Lolek
ODGOVORI
1 3
Midelamodrugace
03. 09. 2025 17.36
-3
Vedno bo polni sej ljudje živijo za morje
ODGOVORI
0 3
Glotar
03. 09. 2025 17.38
+2
samo bedaki...
ODGOVORI
3 1
Dr.Rugelj
03. 09. 2025 16.45
-2
Za pivo sem plačal isto, kot leta 2023...prav tako večerje v restavraciji - iste cene. In to največ 10 metrov od obale oz. plaže. Cena apartmana tudi že tri leta ista cena.Od kje vam potem te visoke cene ???...
ODGOVORI
3 5
SDS_je_poden
03. 09. 2025 17.22
-1
So, v večjih turističnih središčih so večje cene.
ODGOVORI
0 1
mr_green
03. 09. 2025 17.53
Od lani so odrazili cene v restavraciji na Ašmanu za 50%. Ne seri.
ODGOVORI
0 0
