Glavna sezona na Hrvaškem kljub rekordom slabša kot lani

Turistični delavci pri naših južnih sosedih počasi vlečejo črto pod letošnje leto. Čeprav beležijo rekordne rezultate pri obisku in potrošnji, je bil glavni del sezone slabši kot lani. Hrvaško je obiskalo tudi manj Nemcev in Nizozemcev. Pristojni minister priznava, da mora biti Hrvaška cenovno konkurenčnejša. Pojasnjuje, da to ne pomeni nujno najnižjih cen, vendar pa je treba zagotoviti, da tisto, kar ponujajo, upraviči ceno. Slovenci sicer ostajajo med najzvestejšimi gosti in jih je bilo več kot lani.

Hrvaški turizem beleži rekordne rezultate pri obisku in potrošnji, je danes ob predstavitvi letošnjih turističnih rezultatov izpostavil hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina. Hrvaško je po prvih, nepopolnih podatkih v prvih osmih mesecih letos obiskalo 17,2 milijona gostov, ki so ustvarili 89,8 milijona nočitev. To je za dva odstotka več prihodov in 0,5 odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani, je ob predstavitvi rezultatov sporočil Glavina.

Na Jadranu FOTO: AP icon-expand

Cestni promet se je od začetka januarja do konca avgusta v primerjavi z lani povečal za štiri odstotke, zračni za šest odstotkov, morski pa za dva. Za 3,6 odstotka več so v turističnem sektorju v tem obdobju izdali tudi davčno potrjenih računov. Njihova vrednost se je povečala za 9,9 odstotka na 5,997 milijarde evrov, Glavina pa je izpostavil tudi 100-odstotno povečanje prihodkov od tujih turistov v zadnjih desetih letih.

Minister opozoril na cene

V juliju in avgustu je Hrvaško obiskalo 9,6 milijona gostov, ki so ustvarili 60,4 milijona prenočitev, kar je za 0,5 oz. 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Glavina je glavni del sezone ocenil kot nekoliko slabšega od lanskega, prepričan pa je, da bi bili rezultati boljši, če bi bili "nekoliko konkurenčnejši v določenih segmentih".

Arena v Pulju FOTO: AP icon-expand

Naslednje turistično leto bo po njegovih besedah odvisno izključno od cenovne konkurenčnosti, sicer letošnjih rezultatov ne bodo ponovili. Pri tem je poudaril, da to ne pomeni nujno najnižjih cen, vendar pa je treba zagotoviti, da tisto, kar ponujajo, upraviči ceno.

(Pre)drage trgovine ter restavracije srednjega in nižjega ranga

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je v odzivu na omenjene podatke kot izziv na področju cen izpostavil predvsem namestitve in gostinsko ponudbo v srednjem razredu, pa tudi cene v trgovinah. "Hotel ali kamp s petimi zvezdicami je še vedno ugodnejši v primerjavi s podobnimi namestitvami v drugih sredozemskih državah. Po drugi strani pa imamo izziv pri objektih s tremi zvezdicami, ki so cenovno zelo blizu ali celo nekoliko dražje od podobnih kapacitet v drugih državah," je pojasnil.

Podobno je po njegovih besedah na področju gostinstva, kjer so vrhunske restavracije cenovno konkurenčne, gostinske storitve srednjega in nižjega ranga pa nekoliko dražje v primerjavi s konkurenco. "Tu se pojavlja problem nezadovoljstva turistov, saj primerjajo cene z drugimi destinacijami in svojo lastno državo," je še povedal, kot problematične pa izpostavil tudi cene v trgovinah, saj veliko turistov, ki bivajo v apartmajih, hodi po nakupih v trgovino.

Slovencev več kot lani

Višje cene od letovanja na Hrvaškem niso odvrnile Slovencev. Številke po besedah Staničića potrjujejo, da jih je bilo letos več kot lani, ustvarili pa so tudi več nočitev. V prvih šestih mesecih jih je bilo za 3,3 odstotke več, ustvarili pa so za 5,1 odstotka več nočitev. Kakšen je bil njihov obisk v juliju in avgustu, bo znano po vseh obdelanih podatkih. Hrvaško je letos po drugi strani obiskalo manj državljanov Nemčije, Francije, Nizozemske in Madžarske.