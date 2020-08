Glavna tožilka tožilstva BiH od države terja denar za stanovanje, v katerem sploh ne živi?

Začnimo z dejstvom, da plača glavne tožilke tožilstva BiH Gordane Tadićznaša okoli 5.000 konvertibilnih mark (2500 evrov), kar je za razmere, kjer povprečna plača znaša okoli 400 evrov, precejšnji luksuz. Pa vendar se ji zdi prav, da prevara državo in od nje prejme denarno nadomestilo za stanovanje, v katerem sploh ne živi.

A gremo po vrsti. 28. marca 2014 so bile z odločbo Ustavnega sodišča BiH določbe Zakona o plačah in drugih nadomestilih v sodnih in tožilskih institucijah BiHrazglašene za neustavne, ker nosilcem funkcij niso omogočile pravice do ugodnosti za ločeno bivanje, nastanitev, prevoz in tople obroke. Ker parlamentarna skupščina BiH tega ni razveljavila v predpisanem roku, je odločitev o razveljavitvi sprejelo Ustavno sodišče, in sicer 14. maja 2015.

Le 17 dni pozneje je Tadićeva podpisala pogodbo za najem stanovanja z Milanom Milidragom. Gre za 25 kvadratov veliko stanovanje na naslovu Gradačačka 29 v sarajevskem naselju Otoka.