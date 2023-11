Glavnega osumljenca v primeru izginotja male Maddie čaka novo sojenje

Postopek, ki se nanaša na tri posilstva in dva spolna prestopka zoper otroke na Portugalskem med letoma 2000 in 2017, se bo začel 16. februarja, je sporočilo sodišče. Tožilstvo sicer verjame, da je Christian B. umoril britansko deklico Maddie, vendar v primeru njenega izginotja še ni bil obtožen.

Bil pa je oktobra lani obtožen za pet s primerom nepovezanih spolnih kaznivih dejanj. Med drugim naj bi posilil in pretepel starejšo žensko in 20-letno Irko, napadel pa naj bi tudi 14-letnico. V vseh treh primerih je obtožen tudi snemanja napadov. Drugi dve obtožbi se nanašata na spolna kazniva dejanja zoper otroke.

Portugalski, nemški in britanski policisti so konec maja končali najnovejšo preiskavo v primeru leta 2007 izginule deklice Maddie, ki se je nadaljevala na zahtevo nemških organov. Ti že več let trdijo, da imajo trdne dokaze za to, da je deklica mrtva, in domnevajo, da je v primer vpleten večkratni spolni prestopnik Christian B.