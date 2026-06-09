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Glavnega tožilca ICC suspendirali, obtožujejo ga spolnega napada

Haag, 09. 06. 2026 11.31 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.Š.
Karim Khan

Upravni organ Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) je zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiral glavnega tožilca tega sodišča Karima Khana. Končno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi bodo sprejele države pogodbenice na izredni seji, so sporočili v Haagu.

Urad skupščine držav pogodbenic ICC, izvršnega in usklajevalnega organa sodišča, je v izjavi pojasnil, da ukrep ne pomeni dokončne odločitve o morebitni razrešitvi Khana, ki jo bodo sprejele države članice ICC na izredni seji. Ta naj bi potekala čim prej.

Leta 2024 je Khana spolnega napada obtožila njegova tesna sodelavka. Domnevno jo je večkrat in dlje časa nadlegoval ter jo skušal prisiliti v spolne odnose.

Khan, ki obtožbe zanika, je v času preiskave proti sebi maja lani začasno odstopil. Ob tem je večkrat obsodil kampanjo za svojo odstranitev s položaja zaradi svojih sodnih odločitev.

Kot so sporočili z ICC, ponedeljkova odločitev o njegovem suspenzu temelji na poročilu preiskave, ki jo je izvedel urad Združenih narodov za notranje nadzorne službe, osnovnih dokazih, nasvetu skupine sodnih strokovnjakov in pisnih stališčih.

56-letni Khan je bil glavni tožilec ICC od leta 2021 in je med drugim od ICC zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Predvsem zaradi naloga za prijetje Netanjahuja so ZDA povečale pritisk na sodišče in uvedle sankcije proti osebju in sodnikom.

Izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon je po suspenzu Khana danes pozval k preklicu naloga ICC za prijetje Netanjahuja. Ukrep "dokazuje, da je ta institucija gnila do obisti," je zapisal na družbenem omrežju X in dodal: "Zdaj je čas za preklic absurdne obtožnice proti premierju Netanjahuju!"

Naloga za prijetje Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta je ICC izdalo novembra 2024 zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med izraelsko ofenzivo v Gazi.

Izraelska vlada te obtožbe ostro zavrača. Vojno opisuje kot del širšega konflikta z Iranom in njegovimi regionalnimi zavezniki, ki želijo uničiti judovsko državo.

icc tožilec nadlegovanje

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KOMENTARJI2

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HeavyDxxx
09. 06. 2026 12.27
Ta nima rad svinjine.
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+1
1 0
misekmali
09. 06. 2026 12.18
Pričakovan pristop Izraela in Amerike, da si rešijo kožo. Jaz bi, če bi bil na njegovem mestu, rekel: "To je pa nemogoče, jaz sem gej"
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