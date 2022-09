Glavni kitajski epidemiolog: Ne dotikajte se tujcev

Wu Zunyou je na kitajskem spletnem družbenem omrežju Weibo ljudem v soboto priporočal, da se s ciljem "preprečiti morebitno okužbo z opičjimi kozami in kot del našega zdravega življenjskega sloga" izogibajo stiku koža na kožo s tujci. Obenem je svetoval tudi izogibanje stikom z ljudmi, ki so se v zadnjih treh tednih vrnili iz tujine, in sploh z vsemi, ki jih ne poznajo.

Epidemiolog se je oglasil dan po tem, ko so v južnem mestu Chongqing pri osebi, ki je pred kratkim prišla iz tujine, potrdili prvi primer opičjih koz v državi. Zaenkrat ni jasno, ali gre za tujca ali za kitajskega državljana.

Objavo so uporabniki Weiboja množično delili, odzivi nanjo pa so bili večinoma kritični, češ da gre za neprimerno, rasistično in strokovno neutemeljeno izjavo.

Ljudje so med drugim opozorili, da bo to prizadelo tudi tuje državljane, ki že leta živijo na Kitajskem, in spomnili, da so mnogi tujci v začetku pandemije covida-19 stopili v bran Kitajcem, potem ko so bili ti tarča obsodb in diskriminacije, ker se je novi koronavirus najprej razširil pri njih.

Virus opičjih koz se prenaša ob tesnem stiku z okuženimi

To pomeni, da s prenaša ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično, a tudi v primeru takšnega prenosa mora biti stik tesen in trajati nekaj časa.

O izbruhu opičjih koz so letos poročali iz približno 90 držav, kjer ta bolezen ni endemična. Potrdili so okoli 60.000 primerov, nekaj ljudi je tudi umrlo.