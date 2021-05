Glavni neodvisni spletni medij v Belorusiji tarča preiskav in blokade

Portal Tut.by je postal zadnji v vrsti medijev, na katere so se spravile oblasti. Varnostni agenti so preiskali urade in domove novinarjev, ki delajo za medij, spletna stran je nedostopna, so sporočili vodilni pri portalu.

Kot je pojasnila odgovorna urednica portala Marina Zolotova, so tako njeno stanovanje kot domove več uslužbencev preiskali člani državnega urada za finančne preiskave. Preiskave so izvedli tudi na sedežu medija. Več novinarjev, ki so se zjutraj odpravili na delo, se ne oglaša na telefon, poroča BBC.