Glavni obtoženec za napade v Parizu: Ciljali smo civiliste, a v tem ni bilo nič osebnega

Izpostavil je nekdanjega predsednika Françoisa Hollanda in dejal, da je, ko je odobril letalske napade na vojaško Islamsko državo v Siriji, vedel, da bodo umrli tudi francoski državljani. Francoska vojna letala niso razlikovala med moškimi, ženskami in otroki. "Želel je, da bi Francija doživela isto bolečino," je dejal. Poleg 130 ljudi, ki so umrli v napadih, je bilo poškodovanih še 350 oseb.

Sorodniki in preživeli v sodni dvorani so ob besedah obtoženca jokali. Eden od preživelih v napadu je dejal, da je na sojenju dobil vtis, da se je Abdeslamu uspelo oddaljiti od dejanja, storjenega pred šestimi leti. "Bili smo tarča, bili smo osebno prizadeti. Potem pa nenadoma pride ven in odkrito reče, da smo bili le ob napačnem času na napačnem kraju. Vse to kaže le na pomanjkanje spoštovanja do tega, kar so vse žrtve preživele," je dejal.

Francija je bila 13. novembra 2015 priča najbolj krvavim napadom po drugi svetovni vojni. Državo, ki si še ni opomogla po januarskih napadih na satirični tednik Charlie Hebdo, so v enem večeru pretresli pokol v pariški koncertni dvorani Bataclan, samomorilski napad na stadionu v predmestju prestolnice in streljanje na obiskovalce barov in restavracij v vzhodnem delu mesta.