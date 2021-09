Glavni osumljenec za napade v Parizu brani soobtožene in provocira

"Načeloma bi morali biti nedolžni, dokler nismo obsojeni. Pa čeprav ne priznavam vašega sodišča," je dejal Abdeslam. "Pustimo zdaj to razpravo, gospod Abdeslam," mu je odgovoril sodnik. A osumljeni terorist se ni dal: "Gospod, ne bodite sebični. So še drugi ljudje, ki me želijo slišati," je še dejal.

Z besedami, da so njegovi prijatelji v zaporu, a da niso krivi za nič, se je danes odzval sredi postopka odločanja o sprejemljivosti pritožb določenih pritožnikov v procesu. "Kaj pa žrtve iz Sirije in Iraka? Bodo one tudi lahko spregovorile," je še dodal Abdeslam.

Abdeslam je sicer vse do sojenja molčal in ni želel sodelovati s preiskovalci in odgovarjati na njihova vprašanja. Na to ga je opozoril tudi sodnik.

"Imeli ste pet let, da bi kaj komentirali, ampak niste želeli dajati izjav. Kot imate pravico. Razumem, da želite zdaj govoriti. Dobro, ampak zdaj ni čas za to," mu je dejal sodnik in mu izklopil mikrofon.

Sojenje naj bi sicer trajalo okoli devet mesecev. Gre za največji proces v zgodovini moderne Francije. Na zatožni klopi je 20 obtoženih, vključno z Abdeslamom, ki jim grozi dosmrtni zapor. Šestim sicer sodijo v njihovi odsotnosti.

Večina je obtoženih, da so pomagali in podpirali priprave na teroristični napad 13. novembra 2015, najbolj krvavi napad od druge svetovne vojne. Državo, ki si še ni opomogla po napadih na satirični tednik Charlie Hebdo januarja tistega leta, so v enem večeru v Parizu pretresli pokol v koncertni dvorani Bataclan, samomorilski napad na stadionu v predmestju prestolnice in streljanje na obiskovalce barov in restavracij v vzhodnem delu mesta. Umrlo je 130 ljudi, še 350 je bilo poškodovanih.