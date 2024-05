Glavni tožilec ICC zahteva aretacijo Netanjahuja in vodilnih članov Hamasa

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, minister za obrambo Joav Galant ter trije voditelji Hamasa. To je seznam oseb, zoper katere glavni tožilec Mednarodnega kazenska sodišča zahteva izdajo nalogov za aretacijo. Razlog: domnevni vojni zločini in zločini proti človečnosti, storjeni v napadu na Izrael 7. oktobra in med ofenzivo v Gazi.