Po družbenih omrežjih kroži grozljiv posnetek, ki je nastal po izraelskem napadu na območju bolnišnice Al Aksa v Gazi. Po napadu je izbruhnil obsežen požar, ki je zajel šotore, v katerih so spali ljudje. "Gledal sem, kako so ljudje živi goreli in jim nisem mogel pomagati," je dejala ena od prič. V napadu so sicer umrli štirje ljudje, okoli 70 pa jih je bilo ranjenih.

V noči z nedelje na ponedeljek, kmalu za tem, ko so se ljudje odpravili spat, je begunsko taborišče pri bolnišnici Al Aksa pretreslo več eksplozij. Izraelski napad je povzročil, da so eksplodirale plinske jeklenke, ki jih družine uporabljajo za kuhanje. Posledično je begunsko taborišče zajel obsežen požar, med ljudmi pa je zavladal kaos. "Požar se je zelo hitro razširil in požgal vse šotore. Videl sem tri ljudi, ki so goreli, več deset poškodovanih in na stotine družin, ki so bežale in kričale in iskale svoje otroke," je za The Washington Post razmere opisal Ahmed Al Ras, fotoreporter lokalne televizije Al Kofiya TV. Čeprav so pripadniki civilne zaščite takoj začeli z gašenjem požara, so bili ognjeni zublji tako visoki, da so potrebovali okoli 40 minut, da so jih pogasili. "Sprva sem mislila, da gori vzmetnica, a sem nato ugotovila, da je bila ženska," pa je za Middle East Eye povedala Maha Al Sarsak, Palestinka, razseljena iz mesta Gaze, ki je svoje zatočišče našla v bolnišnici Al Aksa.

Tudi Mahmud Vahi, ki se je zatekel v bolnišnico Al Aksa, je opisal grozljiv prizor po izraelskem zračnem napadu: "Gledal sem, kako so ljudje živi goreli in jim nisem mogel pomagati." Ljudje so lahko le nemočno opazovali umiranje ljudi, medtem ko so pripadniki civilne zaščite skušali pogasiti ognjene zublje. Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek požara, ki prikazuje moškega v plamenih, ki se premika in kriči. Po navedbah Middle East Eye in drugih medijev gre za Šabana Al Daluja, 19-letnega študenta računalništva, ki je prejšnji teden čudežno preživel izraelski napad na mošejo, v katerem je bilo ubitih 20 ljudi. V požaru je umrla tudi njegova mati ter še ena ženska in otrok. Vodja bolnišničnega urgentnega oddelka Fahd Hadad pa je sporočil, da je bilo smrtnih žrtev pet.

Ranjenih pa je bilo še okoli 70 ljudi, je dejal Ahmed Salman, direktor civilne zaščite v Deir Al Balahu. Po navedbah zdravstvenih uradnikov v Gazi je med tistimi, ki so bili resno ranjeni v nočnem napadu in požaru, veliko žensk in otrok. 'Kar se je tukaj zgodilo, je grozljivo' "Slike in videoposnetki, na katerih se zdi, da so razseljeni civilisti, ki živi gorijo po izraelskem zračnem napadu, so zelo zaskrbljujoči in izraelski vladi smo jasno povedali svoje skrbi," je po poročanju The Washington Post dejal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost, ki je želel ostati anonimen. "Izrael je dolžan storiti več, da bi se izognil civilnim žrtvam in to, kar se je tukaj zgodilo, je grozljivo, tudi če je Hamas deloval v bližini bolnišnice in je civiliste uporabil kot živi ščit," je dodal.