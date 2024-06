London je za en dan postal prestolnica sveta

London je bil minuli konec tedna športna prestolnica sveta, tako pravi tudi tamkajšnji župan. Na Otok so prišli nogometni navijači z vsega sveta. Ti so še dodatno povečali obisk britanske prestolnice, ki jo že tako dnevno obišče več kot 200 tisoč turistov. Polni hoteli, letališča in restavracije, finale Lige prvakov na kultnem Wembleyju naj bi krepko obogatil londonsko blagajno.