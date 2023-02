'O Hrvatih v Zambiji se širijo napačne informacije za ustvarjanje panike'

Primer osmerice Hrvatov, ki so jo decembra lani v Zambiji aretirali na letališču v Ndoli zaradi suma trgovine z ljudmi, se še bolj zapleta. V začetku tedna je sodišče odločilo, da morajo Hrvati Zambijo zapustiti v 48 urah. Dan kasneje, ko so bili namenjeni proti Hrvaški, so jih ustavili na letališču, vendar razlogi za zadržanje niso bili znani. Sedaj pa se v javnosti pojavljajo še napačne informacije, ki širijo paniko, zadevo komentirajo na hrvaškem uradu za konzularne zadeve.

Po neuradnih informacijah Indeksa je bil današnji narok preložen. Hrvaško zunanje ministrstvo je sporočilo, da si odvetnik Hrvatov v Zambiji prizadeva, da bi zaslišanje potekalo čim prej, toda zaenkrat potrditve še nimajo. Hrvaška javnost medtem meni, da je okoli primera vse več negotovosti in nelogičnosti. Direktor Uprave za konzularne zadeve Vinko Ljubičić je opozoril, da takega primera še niso imeli, situacija pa da je tudi zanje vedno bolj čudna. Pojasnil je, da se je v javnosti pojavilo več napačnih informacij, med drugim o slabih razmerah v zaporu in boleznih. Te informacija zgolj širijo paniko in nepreverjena dejstva, je opozoril. icon-expand Hrvatom očitajo poskus trgovine z ljudmi in ponarejanje listin. FOTO: AP "Po mojem vedenju je bil Klasić (uradni predstavnik hrvaškega veleposlaništva v Pretorii, op. a.) z njimi pred dvema dnevoma na letališču, vsi so bili zdravi in v normalnem zdravstvenem stanju," je pojasnil in s tem zavrnil navedbe, da naj bi dva izmed osmerice v zaporu zbolela za malarijo. Hrvati naj bi svojim družinskim članom zaupali, da jih v Zambiji obravnavajo korektno, prav tako predstavnika veleposlaništva niso zaprosili za kakršnekoli zdravila, ki bi jim jih lahko dostavili. Zakaj so skupino Hrvatom v ponedeljek na letališču ponovno zadržali, še vedno ni jasno. Kot razlog se je omenjala tudi anonimna prijava, ki naj bi jo poslal hrvaški državljan, a teh inofmacij uradno še niso potrdili. Prav danes sicer pričakujejo tudi uradne informacije o nadaljnjem postopku in razlogih za zadržanje.