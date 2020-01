V Sloveniji posebnih varnostnih ukrepov ni. Niti na brniškem letališču, kamor dnevno pride tudi do pet tisoč potnikov, a ne neposredno s Kitajske. Se bo pa od tam te dni vrnil Vid Lah, 24-letni študent, ki nam pripoveduje, da v žarišču izbruha novega virusa, mestu Vuhan, že začenjajo graditi drugo novo bolnišnico. Okuženih je že vsaj 1.359 ljudi, 41 jih je umrlo.

Ker se koronavirus vse hitreje širi, v Šanghaju, največjem kitajskem mestu, od Vuhana oddaljenem kar 800 kilometrov, kot po tekočem traku zapirajo gostinske lokale in zabaviščne parke. Prvi semester študijskega leta se je na Kitajskem končal le nekaj dni pred izbruhom epidemije. Na milijone študentov je takrat večja mesta na srečo zapustilo – tako nam pripoveduje 24-letni Vid Lah, ki prav te dni zaključuje svojo študijsko izmenjavo. ''Glede na to, da je danes kitajski novoletni dan, je bil vlak iz Šanghaja praktično prazen, kar pomeni, da je bilo na vlaku med 50 in 100 ljudi,''izredne razmerje opisuje Vid. Prav vsi od njih so imeli obraz zaščiten z masko, podobno opremljeni pa so tudi drugod po mestu. ''Masko sem nabavil, ko sem pred eno od lekarn videl kar veliko vrsto ljudi, ki so čakali. Takrat se je, to je bilo mislim da pred kakšnim tednom, na Kitajskem začela rahla panika.''

Vid Lah, slovenski študent na Kitajskem. FOTO: POP TV





Ta pa je najbolj udarila turistične in gostinske delavce, saj se morajo pred vstopom prepričati, da obiskovalci nimajo znakov okužbe. ''V Šanghaju so zaprli Disneylandov zabaviščni park, pred večino drugih atrakcij pa merijo telesno temperaturo,'' pripoveduje Vid. Ker je virus izbruhnil na ribji tržnici, mnogi zaradi strahu pred okužbo ne upajo več jesti zunaj. ''Manjše restavracije so večinoma zaprte, tudi te manjše trgovinice, kar se pa tiče večjih restavracij, te so še vedno odprte. So pa dejansko vsi bolj previdni,'' pove. A kljub prvim trem potrjenim primerom v Evropi na brniškem letališču, v nasprotju s številnimi drugimi evropskimi mesti, še ne izvajajo posebnih nadzorov. ''Vsekakor s temi ukrepi, ki se izvajajo na letališču, zaznamo te, ki so huje bolni, se pravi te, ki imajo vročino. Zavedati pa se moramo, da je tudi nekaj ljudi, ki zbolijo z lažjo klinično sliko. Se pravi, samo z znaki prehlada. Teh pa na ta način na letališčih ne morejo zaznati,''pojasnjujedr. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni UKC Ljubljana.

Kontrole na kitajskih letališčih. FOTO: AP

Prav taki primeri pa predstavljajo največjo možnost za vnos okužbe, meni Logarjeva: ''Nimamo tega neposrednega podatka, od kod je kdo prišel. Najlažje je seveda pri tistih, za katere vemo, od kod so, če pa je bil že nekdo nekje na nekem evropskem letališču in potem prišel v Slovenijo, ta podatek izgubimo.'' Na ljubljanskem Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so pripravljeni, da v primeru suma okužbe opravijo ustrezno testiranje in postavijo diagnozo. ''Testi so pripravljeni, imamo tudi navodila, kako pošiljati vzorce, tako da lahko diagnozo postavimo tudi v Sloveniji,'' še zagotavlja Mateja Logar.

Vsi nosijo maske, pripoveduje Lah. FOTO: AP