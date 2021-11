Glen de Vries manj kot mesec dni po poletu v vesolje umrl v letalski nesreči

Zdravstveni podjetnik Glen De Vries , ki je pred manj kot mesecem dni z zvezdnikom Zvezdnih stez Williamom Shatnerjem , podpredsednico misij in letalskih operacij Audrey Powers in nekdanjim Nasinim inženirjem Chrisom Boshuizenom na vesoljskem plovilu podjetja Blue Origin poletel v vesolje, je v četrtek umrl v letalski nesreči. Ta se je zgodila v New Jerseyu, poročajo tuji mediji.

"Naše misli in podpora so namenjene Glenovi družini," je dejal tiskovni predstavnik podjetja Dassault Systèmes, v katerem je de Vries zasedal podpredsedniško mesto področja za znanost o življenju in zdravstvenem varstvu. Ob tem so podporo izrekli tudi njihovi ekipi MEDIDATA, ki jo je de Vries soustanovil. "Njegova neutrudna energija, empatija in pionirski duh so pustili pečat na vseh, ki so ga poznali. Glena bomo resnično pogrešali, a njegove sanje, ki jih delimo tudi sami, živijo naprej," so sporočili.

Ob novici o njegovi smrti so se oglasili tudi v podjetju Blue Origin."Nenadna smrt Glena de Vriesa nas je močno prizadela," so sporočili. "Njegova strast do letalstva, njegova dobrodelnost in predanost svoji obrti bodo dolgo spoštovani in občudovani," so še dodali.