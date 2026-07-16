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Gliserji preblizu obale: na Kvarnerju kar 40 odstotkov več kazni kot lani

Reka, 16. 07. 2026 16.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gliser

Reška pomorska policija je opozorila na vse več primerov nedovoljene vožnje z gliserji preblizu obale, izpostavila pa je tudi primere trkov plovil v plavalce. Število izrečenih kazni zaradi kršenja predpisov je na Kvarnerju v primerjavi z lanskim letom naraslo za 40 odstotkov.

Posadke pomorske policije na Reki so samo prejšnji teden zabeležile več kot 50 prekrškov zaradi nedovoljene vožnje z gliserji na razdalji manj kot 300 metrov od obale. To je tudi najpogostejši prekršek na morju v poletnih mesecih, je danes poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Največ kršitev policija beleži pod mostom na Krk in na območju okoli otoka Rab, je za HRT povedal pomočnik načelnika za pomorsko policijo primorsko-goranske policijske uprave Dražen Šarčević. Manj kršitev je po njegovih besedah v reškem akvatoriju, ker je tam manjša koncentracija plovil.

Gliser
Gliser
FOTO: Shutterstock

Število kazni zaradi nedovoljene vožnje z gliserji se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 40 odstotkov.

"Imeli smo precej poškodb in več primerov, ko so gliserji naleteli na kopalce," je poudaril poveljnik patruljnega plovila Darko Bilić. Pri tem je poudaril, da se vozniki plovil ne zavedajo nevarnosti, ki jo pri veliki hitrosti predstavljajo za kopalce, potapljače ter uporabnike supov in kajakov.

Med rednimi nadzori pomorska policija pogosto odkrije tudi druge nepravilnosti. Med njimi sta nedovoljeno sidranje in privezovanje neposredno ob obali, nekateri navtiki pa pri sebi nimajo ladijskih in osebnih dokumentov ter zavarovalne police.

K upoštevanju predpisov na morju je danes pozvala tudi zadrska pomorska policija. Kot so sporočili, so med nadzorom na območju Pašmana in v akvatoriju Novigrada zaradi nedovoljene vožnje z gliserjem na razdalji manj kot 300 metrov od obale samo v sredo obravnavali deset ljudi.

Med kršitelji so bili trije hrvaški in sedem tujih državljanov, vsem pa so izrekli globe v višini 400 evrov.

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Kazni za ta prekršek po navedbah policije znašajo od 400 do 7000 evrov. Kopalcem zakonik dovoljuje plavanje do ograje urejene plaže oziroma do 100 metrov od obale na naravnih plažah, potapljači pa morajo na predpisan način označiti kraj potopa.

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