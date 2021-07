Na Madžarskem globa knjigarni zaradi prodajanje slikanice o mavrični družini

Madžarska novičarska spletna stran hvg.hu poroča, da so knjigarno po navedbah oblasti oglobili na podlagi zakona o nelojalni konkurenci in ne na podlagi novega zakona o omejevanju dostopa do informacij o LGBTIQ. Ta bo sicer stopil v veljavo v četrtek. Postopek zoper knjigarno je bil namreč uveden že pred sprejetjem zakona, ki prepoveduje izobraževalne programe, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti glede skupnosti LGBTIQ.

Na Madžarskem namreč zakon zahteva oznako izdelka, ko ta ni v skladu z vrednotami ustave. V madžarski ustavi piše, da družino sestavljajo oče, mama in otrok.

Pravljica pisatelja Lawrenca Schimla in ilustratorke Eline Brasline opisuje zgodbo o fantku z dvema materama in deklici z dvema očetoma. Zgodba se vrti predvsem o vsakdanjih dogodkih, spolna usmerjenost ni ena od tem.

Novi sporni madžarski zakon sicer omejujejo dostop do informacij o LGBTIQ mlajšim od 18 let. V Evropski uniji so do njega kritični, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa ga je označila za sramoto. V Evropskem parlamentu je znova zagrozila z ukrepanjem in poudarila, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot unije uporabila vse vzvode, ki jih ima kot varuhinja pogodb EU, če madžarska ne bo umaknila spornega zakona. Zelo oster je bil tudi poslanec liberalcev Guy Verhofstadt, ki je ob tem pozval Slovenijo, naj ostro obsodi Madžarsko.