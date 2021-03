Nevarna shujševalna tabletka: farmacevtsko podjetje krivo prevare

Francoski farmacevtski gigant Servier se je znašel na zatožni klopi, ker je prikrival potencialno usodne stranke učinke tablet Mediator, sicer registriranih za zdravljenje diabetesa, a množično so jih predpisovali tudi ljudem s prekomerno težo, saj naj bi zavirale apetit.

Tablete je subvencioniral celo francoski zdravstveni sistem. Med letoma 1976 in novembrom 2009, ko so jih v Franciji naposled le umaknili, so sporne tablete predpisali približno pet milijonom ljudem. Že pred francoskimi oblastmi so Mediator prepovedale države, kot sta Španija in Italija, v Veliki Britaniji pa tablet niso nikoli odobrili. Prav tako niso bile v uporabi v Sloveniji.

Francosko zdravstveno ministrstvo dandanes ocenjuje, da so nevarne shujševalne tabletke povzročile okoli 500 smrti, medtem ko druge neodvisne študije postavljajo veliko višjo številko, okoli 2000 smrtnih žrtev. Servier je v preteklosti že plačal milijone evrov odškodnin.

Danes pa je bilo jasno tudi sodišče."Kljub temu, da so več let vedeli za tveganja, nikoli niso sprejeli potrebnih ukrepov. Zato so krivi prevare,"je dejala predsednica kazenskega sodišča Sylvie Daunis.