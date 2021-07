15-letno dedinjo britanskega urednika odkrili po naključju, s pomočjo njegovih fotografij

Ko je Alexander Thomson , urednik BBC World Service za vzhodno Afriko in Daljni vzhod, septembra lani umrl, je za seboj pustil kar zajetno premoženje. Med drugim hišo v Kentu, 18-metrsko sto let staro barko in številne umetnine, med njimi redko vazo iz kitajskega porcelana, vredno več kot 23.400 evrov. Celotno premoženje je ocenjeno na več kot 469.000 evrov.

Toda ko so na njegovem domu našli fotografije nekakšne ceremonije v Indoneziji in še fotografijo neznane indonezijske deklice, so sprožili globalno iskalno akcijo, da bi s pomočjo detektivov ugotovili, ali je imel pokojnik morda kakšnega otroka. "Pomislili smo, da moramo preveriti ta vidik in videti, kaj se tukaj dogaja. Kajti če ima odtujene otroke ali otroke, ki jih ni videl veliko let, so ti po zakonodaji še vedno upravičeni do dediščine," je za britanske medije pojasnil Curran.

"Poglobljena forenzična raziskava naše ekipe je na koncu razkrila, da ima mlado hčerko v Aziji," je dejal.

Thomson, ki se je rodil v Singapurju, se je namreč pred leti versko poročil v Indoneziji. Zakonska zveza sicer ni bila zakonita, vendar pa se je paru leta 2006 rodila hčerka. In 15-letnica bo zdaj zakonito podedovala očetovo zapuščino. "Prepričani smo, da bi si to želel tudi Alexander," je zaključil Curran.