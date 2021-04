Globalni trendi kažejo na vse večjo razdrobljenost družbe.

V poročilu je izpostavljen vpliv pandemije covida-19, ki je pokazala zmotne domneve o odpornosti in prilagodljivosti sveta, ustvarila pa nove nezanesljivosti glede gospodarstva, vladanja, geopolitike in tehnologije. V poročilu piše tudi, da se institucije, ki so bile v preteklosti namenjene soočanju s krizami, niso sposobne usklajeno odzivati na nove izzive, kot je širjenje covida-19. Neuspeh teh institucij je poglobil nezadovoljstvo javnosti, piše v poročilu.

Poročilo, ki ga vsaka štiri leta sestavi Nacionalni obveščevalni svet, združuje več tradicionalnih izzivov nacionalne varnosti, kot je vzpon Kitajske, in družbene trende, ki imajo očitne varnostne posledice, na primer posledice spleta, ki zaostruje politično in kulturno razdeljenost, poroča The New York Times.

Odziv na pandemijo spodbudil strankarstvo in polarizacijo

"Prizadevanja za zajezitev in obvladovanje virusa so okrepila nacionalistične trende po vsem svetu, saj so se nekatere države zaprle vase, da bi zaščitile svoje državljane in krivdo včasih prevalile na marginalizirane skupine,"je zapisano v poročilu. Odziv na pandemijo je v številnih državah spodbudil strankarstvo in polarizacijo, saj se družba prepira glede tega, kaj bi bil najboljši možen odziv, hkrati pa išče grešne kozle, na katere bi obesila krivdo za širjenje virusa in počasna prizadevanja za blaženje krize.

Poročilo napoveduje, da bodo trenutni trendi globalno politiko naredili bolj nestanovitno. Na mednarodnem prizorišču bo Kitajska še naprej izzivala ZDA in svetovni red, ki ga vodi Zahod, politika v nekaterih državah pa bo postala bolj sporna, so napovedovali uradniki.

Obširen del tudi o podnebnih spremembah

Poročilo se obsežneje ukvarja tudi s podnebnimi spremembami in predvideva, da se bodo morale države spremembam v marsičem prilagoditi, na primer z izgradnjo nabiralnikov deževnice in okrepitvijo morskih pregrad. Poleg tega bi podnebne spremembe lahko zaradi pomanjkanja hrane in vode v revnih državah še dodatno spodbudile globalne migracije, ki že sicer naraščajo.

Za prilagajanje podnebnim spremembam, demografskim premikom in drugim izzivom so ključne tehnološke inovacije in sodelovanje med Kitajsko in Zahodom, napoveduje poročilo in navaja še, da se povečuje "vrzel v zaupanju" med informirano javnostjo, ki verjame v vladne rešitve, in širšo javnostjo, ki v delovanje institucij močno dvomi.