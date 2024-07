Melania Trump se je pojavila v elegantni izdaji - rdečem kostimu in si prislužila ogromen aplavz delegatov že takoj, ko je stopila na prizorišče konvencije.

Govorila tokrat ni, ji je pa kar nekaj besed v svojem govoru namenil soprog: "Globoko sem počaščen, da se mi je pridružila moja soproga Melania." Množica je ob tem začela ploskati in vzklikati, televizija CNN je celo objavila prispevek z naslovom - kako je Melania reagirala, ko jo je Trump omenil v govoru. Tako, da se je nasmehnila in pomahala množici.

Trump pa se ji je nato še zahvalil, ker je naredila "nekaj res lepega". Po njegovem atentatu je namreč spisala poziv k enotnosti - ganljivo pismo Ameriki, ki je med republikanci naletelo na veliko odobravanja, med demokratskimi kritiki pa na očitke, da to ni njen jezik, da je tekst napisan preveč dobro ter da ga je spisala in objavila njena PR ekipa.

"Veliko zelo resnih ljudi mi je reklo, da bi moralo pismo postati del republikanske platforme, to bi bila čast, kajne?!" pa je še dejal Trump. Kaj torej piše?

"Ko sem gledala tisto nasilno kroglo, ki je zadela mojega moža Donalda, sem ugotovila, da sta moje življenje in Barronovo življenje na robu uničujoče spremembe. Hvaležna sem pogumnim agentom tajne službe in uslužbencem organov pregona, ki so tvegali lastna življenja, da bi zaščitili mojega moža," je med drugim zapisala v pismu. In nadaljevala: "Pošast, ki je mojega moža prepoznala kot nečloveški politični stroj, je poskušala utišati Donaldovo strast - njegov smeh, iznajdljivost, ljubezen do glasbe in navdih. Osrednji vidiki življenja mojega moža - njegova človeška stran - so bili pokopani pod političnim strojem. Donald je radodaren in skrben človek, s katerim sem bila v najboljših in najslabših časih."

Potem pa je pismo od osebnega prešlo na politično. "Ne pozabimo, da so različna mnenja, politike in politične igrice vredne manj kot ljubezen. Naša osebna, strukturna in življenjska zaveza – vse do smrti – je resno ogrožena. Politični koncepti so preprosti v primerjavi z nami, ljudmi. Vsi smo ljudje in v osnovi instinktivno želimo pomagati drug drugemu. Ameriška politika je samo eno sredstvo, ki lahko dvigne naše skupnosti. Ljubezen, sočutje, prijaznost in empatija so nujne. In spomnimo se, da ko pride čas, da pogledamo čez levo in desno, čez rdeče in modro, vsi prihajamo iz družin s strastjo, da se skupaj borimo za boljše življenje, medtem ko smo tukaj, v tem zemeljskem kraljestvu. (...) Vsi si želimo svet, kjer je spoštovanje najpomembnejše, družina na prvem mestu in ljubezen presega. Ta svet lahko spet uresničimo. Vsak od nas mora zahtevati, da ga dobi nazaj. Vztrajati moramo, da spoštovanje ponovno zapolni temelj naših odnosov."

Medtem ko je v delu javnosti te dni odmevalo njeno pismo, se je drugi del ukvarjal z vprašanjem - precej neprimerno - ali ni nemara žalostna, ker je strelec zgrešil. In vprašanjem, zakaj še nista ločena, glede na to, da ju že mesece ni bilo videti skupaj, Trump pa je bil vmes obsojen zaradi dogajanja v zvezi s pornografsko igralko Stormy Daniels, ki naj bi ji plačal za molk o spolnem odnosu.

Trumpov zakon z Melanio je njegov najdaljši. Ivana, mati njegovih treh najstarejših otrok, je bila njegova žena približno 15 let, medtem ko se je njegov zakon z Marlo Maples končal v petih letih.

Ivana Trump naj bi ob ločitvi dobila 14 milijonov dolarjev, stanovanje v New Yorku, dvorec v Connecticutu in dostop do Mar-a-Laga enkrat letno, poleg tega pa je ob njuni ločitvi prejela 650.000 dolarjev preživnine in preživnine za otroke. Marla Maples naj bi dobila 2 milijona dolarjev.

Konec septembra lani je Page Six poročal - sklicevali so se na "vir", da si je Melania izpogajala nova določila v predporočni pogodbi. Da pa naj ne bi nameravala prekiniti zakona. Nov sporazum naj bi spodbudili Trumpova kandidatura za ponovno izvolitev in njegove pravne težave.

Nova verzija predporočne pogodbe naj bi Melanii in Barronu po morebitni ločitvi "zagotovila trdnejšo prihodnost".

Da ločitve ni na obzorju, meni tudi znana novinarka in voditeljica ter poznavalka razmer na republikanskem političnem spektru Megyn Kelly, ki je dejala, da Melania ne gre nikamor - ne glede na to, kakšen je njun zakon za zaprtimi vrati.