Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Globoko v ruskem zaledju odjeknile eksplozije, Ukrajina poslala drone

Kijev/Moskva, 10. 06. 2026 11.55 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
V Sevastopolu po ukrajinskih napadih

Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 kilometrov. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile po vsej državi prestregle 326 ukrajinskih dronov. Poročila o napadih iz različnih regij v Rusiji, tudi iz tistih globoko v notranjosti države, pa po navedbah nemške tiskovne agencije dpa kažejo na obsežnejši ukrajinski napad.

Tarča napadov sta bila med drugim dva objekta v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, domnevno povezana z naftno industrijo, ter rafinerija v mestu Samara ob Volgi, poroča dpa.

V Sevastopolu po ukrajinskih napadih
V Sevastopolu po ukrajinskih napadih
FOTO: AP

O napadih so poročali tudi iz mesta Čeboksari, ki je približno 1000 kilometrov oddaljeno od meje z Ukrajino, tam pa med drugim deluje obrat za proizvodnjo orožja. Mestne oblasti so sporočile, da so bile v napadu z raketo ranjene tri osebe.

Opozorila pred napadi z droni so se sprožila celo v sibirskem mestu Omsk, ki je od Ukrajine oddaljeno okrog 2500 kilometrov in leži ob eni največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Poročil o dejanskih napadih, morebitni škodi ali drugih posledicah sicer ni bilo, navaja dpa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Proruske oblasti na zasedenem polotoku Krim so sporočile, da je ukrajinski dron zadel muzej v Sevastopolu, posvečen Krimski vojni med letoma 1853 in 1856, ki jo je takratna carska Rusija sicer izgubila. Oblasti na Krimu so zaradi rednih ukrajinskih napadov tudi spremenile vozni red in zmanjšale število nočnih vlakov, poročata Reuters in hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ruska vojska je prav tako izvedla več napadov na cilje v Ukrajini. Tamkajšnje oborožene sile so davi sporočile, da so Rusi ponoči izstrelili nekaj več kot 200 dronov, večino pa jih je zračna obramba uspela sestreliti.

Tarča napadov z brezpilotniki je bilo med drugim znova tudi mesto Harkov na severozahodu Ukrajine, kjer so bili po navedbah regionalnih oblasti ranjene štiri osebe, med njimi tudi otrok. Izbruhnilo je tudi več požarov, o obsežnejši škodi pa za zdaj niso poročali.

vojna v ukrajini krim vojska rusija

1240 sob: velikan na Baltiku sprejel prve goste, Nemci zaskrbljeni

Po napadu z nožem zažigajo hiše, vozila in blokirajo ceste

24ur.com V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih
24ur.com Nad Rusijo sestrelili več ukrajinskih dronov: 'Ciljali so civilno infrastrukturo'
24ur.com Ukrajina napadla sedež ruske mornarice na Krimu
24ur.com Ukrajinci z več kot 100 droni nad ruske rafinerije in letališča
24ur.com Ukrajina naj bi napadla dve ruski letališči, v Kijevu ubite štiri osebe
24ur.com Zelenski obsodil 'največji ruski zračni napad'. Ukrajina napadla ruski naftovod
24ur.com Po 79 dneh tarča ruskih napadov tudi Kijev
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice - to je njihova ključna napaka
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758