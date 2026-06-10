Globoko v ruskem zaledju odjeknile eksplozije, Ukrajina poslala drone

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile po vsej državi prestregle 326 ukrajinskih dronov. Poročila o napadih iz različnih regij v Rusiji, tudi iz tistih globoko v notranjosti države, pa po navedbah nemške tiskovne agencije dpa kažejo na obsežnejši ukrajinski napad. Tarča napadov sta bila med drugim dva objekta v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, domnevno povezana z naftno industrijo, ter rafinerija v mestu Samara ob Volgi, poroča dpa.

V Sevastopolu po ukrajinskih napadih FOTO: AP

O napadih so poročali tudi iz mesta Čeboksari, ki je približno 1000 kilometrov oddaljeno od meje z Ukrajino, tam pa med drugim deluje obrat za proizvodnjo orožja. Mestne oblasti so sporočile, da so bile v napadu z raketo ranjene tri osebe. Opozorila pred napadi z droni so se sprožila celo v sibirskem mestu Omsk, ki je od Ukrajine oddaljeno okrog 2500 kilometrov in leži ob eni največjih naftnih rafinerij v Rusiji. Poročil o dejanskih napadih, morebitni škodi ali drugih posledicah sicer ni bilo, navaja dpa.

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