Gneča v hrvaških pristaniščih: letos se je izkrcalo 8,5 milijona potnikov

Trajekti in potniške ladje so v drugem trimesečju prepeljali 8,2 milijona potnikov, kar je 50,8-odstotna rast. Od skupnega števila potnikov se je 255.000 potnikov v pristaniščih izkrcalo s križark. Največ, 1,2 milijona potnikov so v drugem trimesečju zabeležili v pristanišču v Splitu, kar je 67,4 odstotka več kot lani, drugo po številu potnikov pa je bilo pristanišče v Dubrovniku. Našteli so jih 701.200 ali za 259,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

V prvi polovici leta močno okrevanje križarjenj

V prvi polovici letošnjega leta je na Hrvaško priplulo 58 tujih ladij za križarjenja, ki so opravile 240 krožnih potovanj, na njih pa je bilo skupno 189.000 potnikov, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. To je skoraj štirikrat toliko ladij kot lani, ko so pripeljale neprimerno več potnikov. Najbolj obiskan je bil Dubrovnik.

V prvi polovici lani je Hrvaško medtem obiskalo 15 velikih turističnih ladij, na njih je bilo skupno 8000 potnikov. Vseh 15 potovanj so te ladje na Jadranu lani opravile v juniju. Letos so samo v juniju ladje opravile 105 potovanj, na njih pa je bilo okoli 92.000 potnikov.

Še vedno pa so razmere slabše kot v predkoronskem času. V prvih šestih mesecih leta 2019 so tuje ladje za križarjenja opravile za okoli 12 odstotkov več krožnih potovanj kot letos, na njih pa je bilo okoli 54 odstotkov več potnikov. Potniki z velikih turističnih ladij so na Hrvaškem v prvih šestih mesecih letos preživeli 466 dni, kar je 423 dni več kot v enakem obdobju lani.

Ladje za križarjenja so v Jadran letos priplule pod zastavami 13 držav. Največ, 27,5 odstotka, jih je plulo pod zastavo Bahamov. Sledile so križarke pod zastavami Malte, Paname in Italije. 46 odstotkov vseh tujih velikih turističnih ladij je priplulo v dubrovniško-neretvansko županijo, 31 odstotkov v splitsko-dalmatinsko, preostalih 23 odstotkov pa v zadrsko, primorsko-goransko, istrsko in šibeniško-kninsko županijo.

Poleg Dubrovnika so bila najbolj obiskana še pristanišča v Splitu, Zadru, na Hvaru, Korčuli, v Šibeniku in Rovinju.