Gnojilo gneva je tudi globoka revščina

Bes teh je še enkrat sprožila smrt temnopoltega moškega, ki ni preživel srečanja s policijo. Toda korenine globokega nezaupanja afriškoameriške skupnosti do varuhov reda skozi očitni rasizem segajo do razrasle revščine, v katero so temnopolti Američani vklenjeni vse od razprtja železnih okovov. "Potegnemo lahko neposredno povezavo med zdajšnjim dogajanjem in ekonomsko ločnico. Pomislimo samo na proračune zveznih držav in lokalnih skupnosti, koliko davkoplačevalskega denarja namenjajo za delo policije in socialne programe," ugotavlja Dorothy Brown, profesorica prava na univerzi Emory v Atlanti.

Vedno novi primeri policijske brutalnosti so iskre, ki padajo na kresilno gobo desetletij gospodarske neenakosti. Temnopolti Američani krajši konec potegnejo pri skoraj vsakem gospodarskem kazalcu. Izbruh pandemije covid-19 je to razliko le še poglobil. Lanska raziskava ameriške centralne banke Fed je pokazala, da temnopolti tudi v času debelih krav težje plačujejo račune kot pa beli in latinosi. Kar ni presenetljivo, saj je povprečni dohodek temnopoltih kar za 41 odstotkov nižji od povprečnega dohodka belih Američanov.

Nepremičninski rasizem

Izjemno zgovoren je podatek o lastništvu nepremičnin. Skoraj tri četrtine belcev živi v svojem stanovanju ali hiši, enako velja za krepko manj kot polovico temnopoltih, kar pomeni zelo težko pot do večanja svojega premoženja. Takšna razlika je ne samo posledica manjših prihodkov, ampak desetletij načrtne politike, s katero so zvezne in lokalne oblasti temnopoltim onemogočale dostop do hipotekarnih posojil. Ni presenetljivo, da je razlika v lastništvu domov med največjimi prav v Minneapolisu, znaša več kot petdeset odstotnih točk.

"Vse to nam kaže, kako globoko je nepremičninski trg prežet z rasizmom," ugotavlja Andre Perryiz mnenjske organizacije Brookings Institution. Temnopolti so v devetdesetih in na začetku stoletja začeli številčneje kupovati domove, toda nato je prišla velika finančna kriza, ki jo je sprožil prav balon majavih nepremičninskih posojil. Ta so bila usmerjena prav med najmanj premožne, kar pomeni temnopolte, ki so na pogorišču krize ostali v dolgovih in nato brez zaseženih nepremičnin.