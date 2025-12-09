V njuni diskoteki zgorelo 25 ljudi, lastnika odletela na Phuket

Poročali smo, da so plameni v noči iz sobote na nedeljo zajeli nočni klub Birch veriger Romeo Lane v živahnem nočnem središču obalne indijske zvezne države Goa, ki je priljubljena tako med domačini kot turisti.
Preiskovalci menijo, da je silovit požar sprožila pirotehnika na prizorišču, ognjena stihija je vzela 25 življenj. Večina žrtev je bila uslužbencev nočnega zabavišča, štirje pa so bili dopustniki, ki so prišli iz Delhija. Pet ljudi se še vedno zdravi v bolnišnici.
- FOTO: X
- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Zbežela, na družbenih omrežjih pa izrekla sožalje
Takoj po požaru so aretirali najmanj štiri osebe, vključno z upravnikom kluba. Policisti so se namenili tudi na dom lastnikov kluba, bratov Saurabha in Gaurava Luthre, ki prav tako živita v prestolnici, kjer imata še eno prestižno restavracijo, vendar ju tam več niso našli. Zapustila sta tudi državo. "To kaže na njun namen, da bi se izognila preiskavi," je sporočila policija, ki je za pomoč pri iskanju zaprosila tudi Interpol. Po zadnjih podatkih sta odletela na priljubljeni tajski otok Phuket.
Se je pa eden izmed bratov oglasil na družbenih omrežjih. "V tej uri nepopisne žalosti in neizmerne stiske vodstvo izreka neomajno solidarnost z družinami pokojnih in poškodovanih ter jim z vso iskrenostjo izraža iskreno sožalje," je zapisal Saurabh Luthra, lastnik podjetja, ki upravlja klub. Dodal je, da bo "vodstvo" nudilo "pomoč, podporo in sodelovanje žalujočim".
Med žrtvami zaročena brata in štirje člani iste družine
Nočni klub Birch v Arpori, obalnem mestu z več prestižnimi nočnimi lokali, je bil poln obiskovalcev, ki so prišli poslušat bollywoodskega didžeja, ko je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar. Priče so za BBC opisale prizore popolne panike, ko so ljudje poskušali pobegniti.
Glavni del prizorišča je zgrajen na otoku sredi jezera, do katerega so obiskovalci dostopali po ozkih prehodih – takšna zasnova pa je gasilcem oteževala gašenje požara. Del prizorišča je bil popolnoma uničen. Policija je sprva dejala, da je bil vzrok eksplozija plinske jeklenke, zdaj pa preiskovalci menijo, da je šlo za pirotehniko, ki je zažgala lesene tramove na stropu.
Več žrtev je bilo delavcev migrantov, ki so v Goo prišli iskat zaposlitev, vključno s štirimi nepalskimi državljani.
Med umrlimi sta bila tudi dva brata, ki sta bila oba zaročena in bi se morala poročiti prihodnje leto, ter štirje člani iste družine iz Delhija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.