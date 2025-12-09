V njuni diskoteki zgorelo 25 ljudi, lastnika odletela na Phuket

Lastnika nočnega kluba v Goi v Indiji, kjer je konec tedna v uničujočem požaru umrlo 25 ljudi, sta iz države pobegnila le nekaj ur po tragediji, je sporočila policija. Indijske oblasti so potrdile, da sta se brata kmalu po smrtonostnem dogodku vkrcala na let za Phuket na Tajskem. Med žrtvami sta bila tudi dva zaročena brata in štirje člani iste družine.

Poročali smo, da so plameni v noči iz sobote na nedeljo zajeli nočni klub Birch veriger Romeo Lane v živahnem nočnem središču obalne indijske zvezne države Goa, ki je priljubljena tako med domačini kot turisti. Preiskovalci menijo, da je silovit požar sprožila pirotehnika na prizorišču, ognjena stihija je vzela 25 življenj. Večina žrtev je bila uslužbencev nočnega zabavišča, štirje pa so bili dopustniki, ki so prišli iz Delhija. Pet ljudi se še vedno zdravi v bolnišnici.

icon-expand FOTO: X

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Požar v nočnem klubu v Goi icon-picture-layer-2 1 / 4

Zbežela, na družbenih omrežjih pa izrekla sožalje

Takoj po požaru so aretirali najmanj štiri osebe, vključno z upravnikom kluba. Policisti so se namenili tudi na dom lastnikov kluba, bratov Saurabha in Gaurava Luthre, ki prav tako živita v prestolnici, kjer imata še eno prestižno restavracijo, vendar ju tam več niso našli. Zapustila sta tudi državo. "To kaže na njun namen, da bi se izognila preiskavi," je sporočila policija, ki je za pomoč pri iskanju zaprosila tudi Interpol. Po zadnjih podatkih sta odletela na priljubljeni tajski otok Phuket.

Doma Saurabha Luthre, kjer ga je policija iskala zaman FOTO: AP icon-expand

Se je pa eden izmed bratov oglasil na družbenih omrežjih. "V tej uri nepopisne žalosti in neizmerne stiske vodstvo izreka neomajno solidarnost z družinami pokojnih in poškodovanih ter jim z vso iskrenostjo izraža iskreno sožalje," je zapisal Saurabh Luthra, lastnik podjetja, ki upravlja klub. Dodal je, da bo "vodstvo" nudilo "pomoč, podporo in sodelovanje žalujočim".

Med žrtvami zaročena brata in štirje člani iste družine

Nočni klub Birch v Arpori, obalnem mestu z več prestižnimi nočnimi lokali, je bil poln obiskovalcev, ki so prišli poslušat bollywoodskega didžeja, ko je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar. Priče so za BBC opisale prizore popolne panike, ko so ljudje poskušali pobegniti.

Sobotna zabava se je spremenila v nočno moro FOTO: AP icon-expand

Glavni del prizorišča je zgrajen na otoku sredi jezera, do katerega so obiskovalci dostopali po ozkih prehodih – takšna zasnova pa je gasilcem oteževala gašenje požara. Del prizorišča je bil popolnoma uničen. Policija je sprva dejala, da je bil vzrok eksplozija plinske jeklenke, zdaj pa preiskovalci menijo, da je šlo za pirotehniko, ki je zažgala lesene tramove na stropu.

Uničenje na otoku sredi jezera FOTO: Profimedia icon-expand