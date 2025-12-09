Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V njuni diskoteki zgorelo 25 ljudi, lastnika odletela na Phuket

Goa, 09. 12. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
7

Lastnika nočnega kluba v Goi v Indiji, kjer je konec tedna v uničujočem požaru umrlo 25 ljudi, sta iz države pobegnila le nekaj ur po tragediji, je sporočila policija. Indijske oblasti so potrdile, da sta se brata kmalu po smrtonostnem dogodku vkrcala na let za Phuket na Tajskem. Med žrtvami sta bila tudi dva zaročena brata in štirje člani iste družine.

Poročali smo, da so plameni v noči iz sobote na nedeljo zajeli nočni klub Birch veriger Romeo Lane v živahnem nočnem središču obalne indijske zvezne države Goa, ki je priljubljena tako med domačini kot turisti. 

Preiskovalci menijo, da je silovit požar sprožila pirotehnika na prizorišču, ognjena stihija je vzela 25 življenj. Večina žrtev je bila uslužbencev nočnega zabavišča, štirje pa so bili dopustniki, ki so prišli iz Delhija. Pet ljudi se še vedno zdravi v bolnišnici.

Zbežela, na družbenih omrežjih pa izrekla sožalje

Takoj po požaru so aretirali najmanj štiri osebe, vključno z upravnikom kluba. Policisti so se namenili tudi na dom lastnikov kluba, bratov Saurabha in Gaurava Luthre, ki prav tako živita v prestolnici, kjer imata še eno prestižno restavracijo, vendar ju tam več niso našli. Zapustila sta tudi državo. "To kaže na njun namen, da bi se izognila preiskavi," je sporočila policija, ki je za pomoč pri iskanju zaprosila tudi Interpol. Po zadnjih podatkih sta odletela na priljubljeni tajski otok Phuket. 

Doma Saurabha Luthre, kjer ga je policija iskala zaman
Doma Saurabha Luthre, kjer ga je policija iskala zaman FOTO: AP

Se je pa eden izmed bratov oglasil na družbenih omrežjih. "V tej uri nepopisne žalosti in neizmerne stiske vodstvo izreka neomajno solidarnost z družinami pokojnih in poškodovanih ter jim z vso iskrenostjo izraža iskreno sožalje," je zapisal Saurabh Luthra, lastnik podjetja, ki upravlja klub. Dodal je, da bo "vodstvo" nudilo "pomoč, podporo in sodelovanje žalujočim".

Med žrtvami zaročena brata in štirje člani iste družine

Nočni klub Birch v Arpori, obalnem mestu z več prestižnimi nočnimi lokali, je bil poln obiskovalcev, ki so prišli poslušat bollywoodskega didžeja, ko je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar. Priče so za BBC opisale prizore popolne panike, ko so ljudje poskušali pobegniti.

Sobotna zabava se je spremenila v nočno moro
Sobotna zabava se je spremenila v nočno moro FOTO: AP

Glavni del prizorišča je zgrajen na otoku sredi jezera, do katerega so obiskovalci dostopali po ozkih prehodih – takšna zasnova pa je gasilcem oteževala gašenje požara. Del prizorišča je bil popolnoma uničen. Policija je sprva dejala, da je bil vzrok eksplozija plinske jeklenke, zdaj pa preiskovalci menijo, da je šlo za pirotehniko, ki je zažgala lesene tramove na stropu.

Uničenje na otoku sredi jezera
Uničenje na otoku sredi jezera FOTO: Profimedia

Več žrtev je bilo delavcev migrantov, ki so v Goo prišli iskat zaposlitev, vključno s štirimi nepalskimi državljani.

Med umrlimi sta bila tudi dva brata, ki sta bila oba zaročena in bi se morala poročiti prihodnje leto, ter štirje člani iste družine iz Delhija.

požar Goa nočni klub lastnika beg
Naslednji članek

Ukrajina želi z alternativnim predlogom preprečiti izgubo ozemlja

Naslednji članek

Letošnji november tretji najtoplejši v zgodovini meritev

SORODNI ČLANKI

Med zabavo v klubu izbruhnil požar: najmanj 25 mrtvih

Uspela pobegniti iz 'ognjene kletke', njeno sestro našli mrtvo

Najhujša nesreča v španskih nočnih klubih v več kot 30 letih: umrlo najmanj 13 ljudi

Zagorel priljubljeni nočni klub v središču Zagreba

'Zagledala sem plamen nad odrom': Umrlo 13 ljudi, vsaj 35 je ranjenih

Odgovorni za požar, v katerem je umrlo 242 ljudi, na prostosti

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aleksandar1964
09. 12. 2025 11.02
Policija oborožena samo z palico, in to je pri njih dovolj za red in mir.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
09. 12. 2025 10.42
+5
A ni jankovičev pob tudi zbrisu, da se opere odgovornosti!
ODGOVORI
5 0
Morgoth
09. 12. 2025 10.34
-6
Te necivilizirane pajeete nam Golobinijeva vlada uvaža, poglejte malo kaj se sprehaja po Ljubljani zadnji dve leti!
ODGOVORI
3 9
BrezPitt
09. 12. 2025 10.42
-2
Kot so Zavašnikovi, a ne.
ODGOVORI
1 3
Varnostnik na obali
09. 12. 2025 10.31
+3
Zavašnikov Robi je tudi pobegnil v Umag in bil nedotakljiv.
ODGOVORI
4 1
Quatflow
09. 12. 2025 10.28
+5
Stop pirotehniki, sploh v zaprtih prostorih.. vedno je požar pri takih stvareh
ODGOVORI
5 0
Finfer
09. 12. 2025 09.26
+3
Dandanes nobena zabava ni zanimiva če ni nekaj mrtvih potem pa lovijo okoli po svetu lastnike kakor se dogaja tudi pri nam kjer pa odgovorni za smrt delajo neovirano naprej !!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385