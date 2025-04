Nag moški v Splitu grizel in tepel ljudi, ki so mu želeli pomagati

Policija je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, okoli 4.15, prejela prijavo, da oseba v Splitu brez oblačil leži na cesti in se noče premakniti. Policisti so takoj odšli na teren, ob prihodu pa so na cestišču našli moškega, ki je ležal. Kot pojasnjuje tamkajšnja policija, je moški takoj, ko je zagledal policiste, vstal, nato pa začel nenadzorovano mahati z rokami in nepovezano govoriti. Policisti so opazili, da ima ureznine na nosu in čelu, poročajo hrvaški mediji.

Incident se je začel, ko je voznik osebnega avtomobila opazil ležečega moškega na cestišču in ustavil vozilo, da bi mu pomagal. Ko pa so potniki izstopili iz avtomobila, je moški vstal, začel nenadzorovano mahati z rokami, enega udaril v obraz, drugega pa ugriznil.

Potem ko je moški napadel ljudi, ki so mu poskušali pomagati, je z rokami in nogami udaril po avtomobilu in razbil tri stekla. Policisti so ugotovili identiteto moškega, mu odredili, naj preneha z nadaljnjim motenjem javnega reda in miru, ter ga pridržali. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga obdržali na zdravljenju.