Goljufal izkušene poslovneže: 'V resnici je vse ena velika laž, tudi moja starost'

Od vzhajajoče zvezde do lažnivca in prevaranta

Če se komu zdi, da je film Ujemi, če me moreš še za hollywoodska merila res neverjetna zgodba, temelji na resničnem življenju osebe, znane pod imenom Frank Abagnale . Morda si je film ogledal tudi mladi domnevni nemški mojster prevar in dobil kakšno idejo. Kakor koli že, ni se ravno izdajal za pilota, odvetnika, učitelja in zdravnika, je pa ponaredil več dokumentov in s svojo prepričljivostjo izkušenim poslovnežem iz žepov pobiral na desettisoče evrov.

Na limanice je padel tudi izkušeni nemški investitor in mednarodni finančni svetovalec, ki je strokovnjak na področju športa in iger na srečo. A z Ademom sreče ni imel. Ker se mu je njegova ideja o novem nemškem letalskem prevozniku zdela dobra, je za njen zagon vložil in posledično izgubil 45 tisoč evrov: "Opazil sem, da je na nekaterih področjih nezrel za 18-letnika, a po drugi strani se je izkazal kot zelo strokoven."

Njegovo idejo o novem letalskem prevozniku so pred razkritjem prevaranta pograbili tudi mediji. Takrat je Adem povedal: "Letel sem v poslovnem razredu z relativno znano letalsko družbo. Videl sem, kako slabe so storitve, kako neudobni so sedeži. Mislil sem si, da bi sam znal bolje narediti."

Z rojstvom ideje se je začelo kopičenje laži. Izmislil si je poslovni model in začel privabljati podjetnike. Lampel, ki ga je mladi Adem pridobil z veliko mero prepričevanja, ga je preverjal: "Denimo, preverili smo tudi kreditno poročilo Schufa in druge zadeve. Ničesar nismo našli. Kar seveda nič nič presenetljivega, če upoštevamo, da je star 15 let."

Razkritje inovativnega sleparja

Glavno vlogo pri razkrivanju mladoletnega goljufa je imel letalski strokovnjak, 54-letni Sebastian Steinbach, ki je skupaj z vodilno nemško spletno revijo za startupe in digitalno gospodarstvo Gründerszene začel preiskovati primer nove letalske družbe. Da so njeni temelji več kot trhli, so hitro ugotovili. Zapletlo se je pri certifikatu in pri podjetjih, ki jih je oglaševal mladi ustanovitelj. Nastala je misija nemogoče: "Sum se je poglobil, ko smo ugotovili, da je gospod K. že prej oglaševal podjetja, ki sploh niso obstajala," je medijem pojasnil Steinbach. In še več: tudi številni dokumenti so bili ponarejeni. Skupaj z osebno izkaznico mladeniča, ki se je ob vsem pretvarjal še, da je 18-letni sin diplomata.

Njegov oče je bil menda s prevaro seznanjen: "Verjamemo, da je v vsakem primeru moral nekaj vedeti. Verjetno ni vedel le tega, kam so segle vse te lovke," je razložil Steinbach. Škoda, ki jo je mladoletni slepar povzročil, pa je dosegla pol milijona evrov.

Adem K. se na klice medijev ne odziva več, a je že prej vse obtožbe zanikal. Steinbach namerava v prihodnjih dneh zoper njega vložiti obtožnico, v prihodnjih tednih pa bo postalo jasno, ali bodo vloženi denar investitorji dobili nazaj ali so njihovi evri za vedno izpuhteli.