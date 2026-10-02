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Spletni goljufi banki ukradli 95 milijonov evrov

Milano, 02. 10. 2026 15.11 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Goljufija

Spletni goljufi so s pomočjo umetne inteligence in lažnega izdajanja za druge osebe banki Fideuram, ki je del tudi v Sloveniji prisotne skupine Intesa Sanpaolo, ukradli 95 milijonov evrov. Več kot polovico ukradenih sredstev je banki sicer uspelo povrniti.

Prevaranti, ki so se izdajali za izvršnega direktorja skupine Intesa Sanpaolo Carla Messino, so februarja prek aplikacije WhatsApp stopili v stik s takratnim predsednikom banke Fideuram Paolom Molesinijem. Lažni Messina je v sporočilu Molesinija prosil za nujno pomoč pri transakciji v tujini. Predsednik banke Fideuram je nato prejel še klic, v katerem so klicatelji s pomočjo umetne inteligence posnemali glas odvetnika iz ugledne odvetniške pisarne in potrdili navodilo.

Molesini je presodil, da gre za pristno zahtevo in finančnemu oddelku naročil več nakazil na račune v tujini, predvsem na Kitajskem in v Hongkongu.

Pri banki Fideuram so nato hitro zaznali nepravilnosti pri nakazilih in opozorili banke ter pristojne organe v več državah. S pomočjo pristojnih organov na Kitajskem, Portugalskem in v Italiji jim je po navedbah virov uspelo povrniti okoli 53 milijonov evrov, medtem ko jih 36 milijonov evrov še vedno pogrešajo.

Tako v Intesi Sanpaolo kot v Fideuramu zadeve niso želeli komentirati.

Po navedbah virov niti Molesini niti kateri koli drug član vodstva družbe Fideuram ni predmet preiskave. Je pa po navedbah enega od virov milansko tožilstvo sprožilo preiskavo proti tujcu, ki živi zunaj Evrope, zaradi suma računalniške goljufije.

Molesini je sicer marca odstopil s položaja predsednika banke iz osebnih razlogov. V banki takrat niso podali dodatnih pojasnil glede njegovega odhoda.

Podoben primer se je sicer zgodil že lani, ko so goljufi s pomočjo umetne inteligence, s katero so posnemali glas italijanskega ministra, prepričali poslovneža Massima Morattija, naj na račun v tujini nakaže skoraj milijon evrov. Nakazani denar so pozneje uspeli povrniti.

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