Goljufija z domovi za starejše: zasegli zasebno letalo in luksuzne avtomobile

Skupina je po vsem Združenem kraljestvu kupila 23 nepremičnin, večinoma je šlo za bivše hotele, med drugim tudi prepoznavno zgodovinsko dvorano Windlestone Hall v Durhamu. Vlagateljem so povedali, da bodo zgradbe spremenili v luksuzne domove za starejše in jim obljubljali 10-odstotni letni donos.

Glede na ugotovitve SFO je od 23 začelo delovati le devet domov za starejše, nekateri pa so celo ostali hoteli. Kar je še bolj sporno pa je, da je skupina kupila več luksuznih športnih avtomobilov, med drugim dva lamborghinija in mclarna 570GT, pa tudi zasebno letalo in dve jahtni.

Nick Ephgrave QPM, direktor urada za resne goljufije, je povedal, da je nenaden stečaj podjetja številne vlagatelje pahnil v stisko in jim povzročil ogromno tesnobe. "Nekateri starejši so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, vlagatelji pa so ostali brez vsega," je povedal.

Po njegovih besedah so današnje aretacije, prijeli so tri osebe, velik napredek v preiskavi. "Smo korak bližje, da dobimo odgovore, ki jih išče toliko ljudi," je povedal.

V shemo naj bi z nakupom sob, ki bi jih nato oddajali starejšim, vložilo 600 ljudi in podjetij. Sobe naj bi se nahajale znotraj luksuznih objektov, ki so se ponašali z bazeni, sobno postrežbo in drugimi ugodnostmi, zato tudi vložki naj ne bi bili nizki. Po navedbah SFO so sobe oglaševali z zajamčenim letnim izplačilom in možnostjo, da se jih po 10 letih z dobičkom proda nazaj.