Pretvarjal se je, da je na vozičku, prejel 300.000 evrov in si kupil porscheja

Avstrijska finančna policija je stopila na prste goljufoma, ki sta več let neupravičeno prejemala denarno socialno pomoč, dodatek za invalide ter sredstva za oskrbo in nego. 61-letni moški iz Gradca je osumljen, da se je šest let pretvarjal, da je na vozičku in si tako iz naslova socialne varnosti zagotavljal do 4000 evrov mesečnih prejemkov. Denar pa je porabil za financiranje lagodnega življenja – vključno z zabavami, porschejem in potovanji. 59-letnik iz občine Trofaiach pa je obtožen, da je leta nezakonito prejemal denarna sredstva za pomoč pri plačilu najemnine.

Avstrijska finančna policija ima te dni polne roke dela – obravnavajo dva primera goljufije s socialno pomočjo. Najprej so v petek razkrili 61-letnega moškega iz Gradca, ki je osumljen, da je v več letih iz naslova socialne pomoči neupravičeno pridobil za več kot 300.000 evrov sredstev. Denarna pomoč se je na njegov račun stekala kot invalidnina ter dodatek za pomoč in postrežbo, navaja Kleine Zeitung. Mesečno je prejemal okoli 4000 evrov, denar pa porabil za financiranje zabav, nakup porscheja in plačevanje potovanj na Tajsko. A avstrijski kriminalisti so ga razkrinkali in obtožili gospodarske goljufije. 61-letnik se je sicer izrekel za nedolžnega.

Izdale so ga fotografije s počitnic

Preiskovalci posebne vsedržavne projektne skupine SOLBE, ki se ukvarja prav z goljufijami s socialnimi prejemki, so na podlagi anonimnih namigov na moškega postali pozorni lani. Čeprav je trdil, da ne more hoditi in da uporablja invalidski voziček, naj bi ga videli, kako je sam iz avtomobila dvigoval zaboje piva. Prav tako so odkrili, da je z lahkoto prehodil več kilometrov in bil aktiven igralec curlinga. Dokončno pa so ga izdale fotografije s počitnic, ki jih je delil na družbenih omrežjih, je sporočila državna policijska uprava.

Ponarejal račune in dokazila, zahteval plenice, 90 dni pa preživel na počitnikovanju na Tajskem

Njegova bolezenska stanja sicer niso bila izmišljena, preiskovalci razpolagajo namreč tudi z zdravniškimi izvidi diagnoz in kroničnih bolezni socialnih upravičencev. Očitno pa se mu je stanje sčasoma izboljšalo, zato bi moral moški – so prepričane avstrijske oblasti – vsaj del prejetega denarja vrniti. Namesto tega pa je 61-letnik h goljufanju pritegnil še najmanj dve osebi, ki sta mu pomagali pri ponarejanju izdanih računov za oskrbnino oziroma negovalne storitve ter pridobivanju lažnih dokazil o koriščenju pomoči na domu, ki jih je moral predložiti socialni službi. "To so bila dokazila in računi za vsakodnevne storitve oskrbe, kot so čiščenje, nakupovanje in kuhanje," je pojasnil državni koordinator skupine SOLBE Mario König. Sostorilcem je od prejetih zneskov pri tem namenil le drobiž.

Po podatkih avstrijske policije so v preteklem letu (2024) na območju avstrijske Štajerske obravnavali 515 kaznivih dejanj goljufije s socialnimi prejemki, leto prej pa 371. Skoraj vse primere so uspešno zaključili. Število tovrstnih kaznivih dejanj se je v zadnjih desetih letih sicer povečalo za kar petkrat (za primerjavo: leta 2015 so jih obravnavali 104). Tolikšen porast je predvsem posledica temeljitejšega preiskovanja, pravijo na avstrijski policiji.

To je goljufu omogočilo, da je še naprej živel na račun države – z denarjem, namenjenim zagotavljanju čim bolj samostojnega življenja invalidov. Samo mesto Gradec je tako opeharil za 265.000 evrov. Poleg 2000 evrov mesečno, ki jih je sicer prejemal povsem zakonito, pa naj bi s prevarami v žep vsak mesec pospravil še do štiri tisočake. Denar je porabil za "razkošen življenjski slog" – za avtomobile (vključno s porschejem), skuterje, počitnice na Tajskem (v letu 2024 je tam preživel dobre tri mesece). 61-letniku je leta uspelo zavajati tudi center za socialno delo. Za šest let so mu odobrili dodatek za nego 4. stopnje, čeprav bi bil po navedbah preiskovalcev upravičen le do dodatka 1. stopnje. Center je s tem oškodoval za približno 36.000 evrov. Pred obiskom socialnega delavca naj bi zahteval celo plenice in ga pričakal s hojico (pripomočkom za gibanje). Mesto Gradec pa je nato zaradi "poslabšanja zdravstvenega stanja" uspel prepričati še v nadaljnja nakazila sredstev za pomoč v višini več kot 85.000 evrov. Po številnih zaslišanjih ljudi, ki so blizu prevarantu, ter pridobitvi posnetkov so moškega prijeli in zaslišali. Obtožbe o dolgotrajnem goljufanju zanika. Medtem pa so osebe, ki so mu pri tem pomagale, dejanja že priznale.

61-letni goljuf krivde ne priznava. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Avstrijski kriminalisti so od ustanovitve skupine SOLBE doslej stopili na prste več kot 50 prevarantom. Zadnji odkriti primer iz okrožja Loeben kaže, da se goljufije s socialnimi transferji dogajajo v več oblikah.